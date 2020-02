De Petre Dobrescu,

Când te recuperezi după o infecție, sistemul imunitar păstrează informații despre virusul cu care s-a luptat, ca să-l poată contracara, dacă mai apare. Nu se știe însă câte informații înmagazinează și câtă vreme le păstrează.

În cazul coronavirusului, e posibil ca informația să nu fie stocată nici măcar pentru scurt timp. Cel puțin asta s-a întâmplat în cazul unei femei din Japonia.

Aceasta a fost confirmată cu coronavirus pe 29 ianuarie. Pe 1 februarie era externată, iar pe 6 februarie, la retestare, rezultatul era negativ.

Zilele trecute, femeia s-a prezentat din nou la medic, cu dureri în gât și în piept, iar testul a arătat că are Covid-19 în organism.

Oficiali japonezi susțin că și în China s-ar fi înregistrat reinfectări, dar nu au fost raportate.

Profesorul Tierno mai spune că se teme ca acest nou coronavirus, “care încă are multe necunoscute pentru noi”, “să nu cumva să fie bifazic, ca antraxul”. Asta ar putea duce la o falsă stingere a epidemiei, înainte ca omenirea să găsească un tratament, apoi la o reizbucnire violentă.

Zilele trecute, epidemia de coronavirus, care până acum a făcut peste 2.800 de victime și a dus la îmbolnăvirea a peste 82.100 de oameni, a ajuns pe toate continentele, cu excepția Antarcticii, iar numărul bolnavilor din restul lumii l-a depășit pe cel din China.

A fost confirmat și primul caz din România.

