Mesajul lui Lucian Viziteu, posibil semnal de deschidere în USR

După ce Eugen Tomac și-a depus duminică mandatul de premier desemnat, în condițiile în care PNL, USR și UDMR au anunțat că nu vor susține cabinetul propus de acesta, președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

Șeful statului și-a argumentat alegerea prin experiența administrativă a lui Adrian Veștea, care a ocupat de-a lungul timpului funcțiile de primar, președinte de consiliu județean și ministru, apreciind că acesta poate asigura stabilitatea necesară într-un context politic dificil.

La scurt timp după anunțul privind desemnarea noului premier, președintele USR Bacău și primarul municipiului Bacău, Lucian Viziteu, a publicat un mesaj în care a făcut apel la dialog și analiză înainte de formularea unor concluzii. „Președintele României a făcut un apel la dialog și la găsirea unei soluții politice stabile pentru țară. Cred că este momentul să ascultăm cu atenție ce se propune și abia apoi să tragem concluzii. Să ascultăm pentru a înțelege, nu doar pentru a răspunde”, a transmis Lucian Viziteu.

Declarația sa este interpretată drept un posibil semnal de susținere pentru viitorul Guvern în interiorul USR, în contextul negocierilor politice care urmează.

„Fără stabilitate politică este greu să construim stabilitate economică”

Edilul din Bacău a subliniat că România are nevoie de stabilitate și de măsuri care să răspundă problemelor cu care cetățenii se confruntă în viața de zi cu zi.

„România are nevoie de stabilitate, de încredere și de decizii care să răspundă problemelor reale cu care oamenii se confruntă zi de zi. Fiecare perioadă de incertitudine se resimte în economie, în mediul de afaceri și, în cele din urmă, în viața fiecărei familii”, a afirmat acesta.

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Viziteu a precizat că, din postura de primar, observă preocupările tot mai mari ale oamenilor legate de costul vieții și de perspectivele economice.

„Ca primar, dar și ca om, văd în fiecare zi preocupările oamenilor. Văd cum costurile cresc, cum grijile sunt tot mai multe și cum mulți se întreabă ce va aduce ziua de mâine”, a declarat liderul USR Bacău.

Apel la calm, responsabilitate și unitate

În mesajul său, Lucian Viziteu a făcut apel la responsabilitate și dialog între actorii politici, considerând că stabilitatea economică depinde în mod direct de stabilitatea politică.

„Tocmai de aceea cred că avem nevoie de calm, responsabilitate și dialog. Fără stabilitate politică este greu să construim stabilitate economică. Iar fără stabilitate economică este greu să oferim oamenilor siguranța și perspectivele pe care le merită”, a transmis acesta.

La final, primarul municipiului Bacău a îndemnat la unitate și respect reciproc în spațiul public.

„Să rămânem uniți, să ne respectăm opiniile și să avem încredere că, prin dialog și înțelepciune, România poate găsi drumul cel bun”, a concluzionat Lucian Viziteu.

Veștea nu are mandat oficial din partea PNL

Misiunea lui Adrian Veștea este dificilă. România se află într-o criză politică prelungită, după căderea Guvernului Bolojan și după eșecul lui Eugen Tomac de a forma o majoritate.

Pentru a ajunge premier cu drepturi depline, Veștea trebuie să își formeze echipa, să propună programul de guvernare și să obțină votul Parlamentului. Pentru Nicușor Dan, desemnarea lui Veștea este și o mișcare prin care pune presiune pe PNL.

Deși este membru PNL din 1994, Adrian Veștea nu are, în acest moment, un mandat oficial din partea partidului pentru a forma Guvernul. Asta înseamnă că desemnarea făcută de Nicușor Dan deschide o rundă dificilă de negocieri, inclusiv în interiorul liberalilor, unde sprijinul politic pentru echipa pe care o va propune trebuie clarificat rapid.

România, în criză politică din 20 aprilie

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac.

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