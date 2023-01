Probleme pentru Irinel Columbeanu la doi ani de când vila de la Izvorani a ars: „Eu nu mai sunt demult proprietar acolo”

Deși el nu mai e trecut în acte ca proprietar al vilei de la Izvorani, contractul la energie electrică a rămas pe numele lui Irinel Columbeanu. El susține că a cerut să fie scos, mai ales după ce facturile la curent au început să vină. Nu le-a plătit, astfel că Enel l-a dat în judecată, a avut câștig de cauză, iar el trebuie să plătească, scrie click.ro.

„Știam că procesul fusese mutat prin hotărârea Judecătoriei Buftea, de acolo la Judecătoria Sectorului 1, nu sunt la curent cu aspectul că s-ar fi și judecat deja. Sincer, de-abia așteptam să fi avut ocazia să întreb în fața instanței partea reclamantă pe ce documente s-or fi bazat ca să mă cheme în judecată, câtă vreme locuința care reprezintă punctul de consum de la adresa: strada Jandarmeriei numărul 8, sat Izvorani, comuna Ciolpani, județul Ilfov, nu mai este demult locuită, deci nu mai are cine să consume, situație de notorietate publică de la incendiul total ce a avut loc acolo în ultimul weekend din 2020, amplu relatat cu patos în toată presa și mai ales câtă vreme eu nu mai sunt demult proprietar acolo, aspect despre care eu am informat partea reclamantă, solicitându-i în scris schimbarea contractului de furnizare energie electrică de pe numele meu.”, a declarat Irinel Columbeanu.

Vila de la Izvorani, care a aparținut lui Irinel Columbeanu, înainte și după incendiul din 2020

1588,94 de lei are de plătit omul de afaceri, dar nu are de gând să achite această sumă. Irinel Columbeanu e decis să dea în judecată Enel, spune că proprietatea nu mai e a lui, așa că nu mai are vreun motiv de a plăti.

În plus, el nu înțelege de ce vila încă înregistrează costuri, în contextul în care nimeni nu mai locuiește acolo. „Acest aspect este esențial pentru tragerea cuiva la răspundere de către orice instanță care se respectă și care avea datoria să cerceteze aspectul proprietății, iar partea reclamantă ar fi fost obligată să nu ascundă față de instanță aspectul pe care îl cunoștea de la mine în scris, ci din contră, să o informeze corespunzător.

Drept pentru care m-aș fi așteptat ca partea reclamantă (n.r – societatea de energie electrică) să fie în vreun fel penalizată de instanța Judecătoriei Sectorului 1 pentru faptul că a dat în judecată un ne-proprietar, ca ulterior luând la cunoștință chiar de la el că ne-proprietarul este ne-proprietar, nu și-a retras acțiunea, determinând astfel menținerea pe rolul instanței și pe cheltuiala statului a unui proces ridicol și absurd”, a mai zis Irinel Columbeanu pentru click.ro.

În sentința publicată pe portal.ro după procesul intentat de Enel împotriva lui Irinel Columbeanu pentru neplata facturii de la vila din Izvorani se arată următoarele: „Prin hotărârea ce se va pronunţa se dispune obligarea pârâtului la plata sumei de sumei de 1.497,12 lei, reprezentând consum energie electrică și 49,8 lei reprezentând penalităţi de întârziere, cu cheltuieli de judecată”.

Suma inițială de plată era de 1.497,12 lei, dar a fost mărită la 1588,94 de lei din cauza penalizărilor.

