”Acest dosar ieșit din comun, emblematic, merită un răspuns penal ferm care nu se poate opri din cauza vârstei”, a spus procuroarea Dominique Sauves în fața tribunalului din Lyon.

Procuroarea l-a acuzat că a distrus viețile victimelor sale, copii cu vârste cuprinse între 7 și 15 ani la data infracțiunilor, și că s-a folosit de ”tăcerea părinților și tăcerea Bisericii” pentru a-și multiplica abuzurile între 1971 și 1991, conform sursei citate.

Procesul a fost intens așteptat de când a ieșit la suprafață povestea în 2015, când au fost depuse în sfârșit plângeri, lovind întreaga ierarhie catolică prin cardinalul Barbarin, arhiepiscop de Lyon, condamnat în martie 2019 pentru că nu a denunțat acțiunile lui Preynat.

Tot timpul cât a vorbit magistratul, fostul preot a rămas nepăsător, înghețat în scaunul său, privind înainte, la fel ca și în timpul audierii sale.

”Și-a cerut scuze mecanic”

Acest bărbat, încă impunător, cu barba sa albă, și-a cerut ”scuze” celor nouă bărbați care au venit să depună mărturie cu privire la suferințele lor – mulți alții nu au putut să depună plângere din cauza prescrierii faptelor.

Dar niște scuze ”mecanice”, fără a manifesta empatie, potrivit procurorilor.

”Întotdeauna există un cuvânt care ne deranjează”, a spus un avocat. ”A ascultat suferințele victimelor, dar nu le-a auzit”, a adăugat procuroarea.

Abuzatorul în serie a recunoscut că au fost ”până la patru sau cinci copii” pe săptămână în timpul taberelor de vară. La tribunal, victimele sale au povestit cum i-a atins, cum i-a sărutat pe gură și despre masturbări.

”Retrăiesc toate senzațiile, mirosul lui”, a spus Anthony Gourd, care a suferit de amnezie traumatică și care își readuce aminte gradual cum a suferit timp de patru ani.

”El vorbește despre mângâieri. Soția mea mă mângâie. El m-a atins ca un sălbatic”, a spus Stéphane Hoarau, care acum are dificultăți de a-și atinge propriii copii.

Preynat: ”Ar fi trebuit să mă ajute… M-au lăsat să devin preot”

”Pentru mine, la acel timp nu am comis agresiuni sexuale, dar am mângâiat, am îmbrățișat. Am greșit. Ce m-a făcut să înțeleg au fost acuzațiile victimelor”, a asigurat fostul preot.

Procesul a fost o ocazie pentru el să îndrepte responsabilitatea către Biserică.

”Mi s-a spus: ”tu ești bolnav”. Ar fi trebuit să mă ajute… M-au lăsat să devin preot”, a relatat Preynat, care a fost la terapie într-un spital psihiatric în anii 1960.

La acea vreme, cel mai mare dintre cei șapte frați, crescut de un tată autoritar, a comis primele sale atacuri.

Potrivit relatărilor în fața tribunalului, el însuși a fost victima agresiunilor.

