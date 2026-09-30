Oana Tomoiagă și Mirela Vaida formează o echipă la „Asia Express” 2026, iar zilele trecute a fost difuzată cearta pe care cele două au avut-o în cadrul show-ului. După ani de prietenie, noi detalii despre relația lor au ieșit la iveală.

Oana Tomoiagă a vorbit despre relația cu Mirela Vaida

Oana Tomoiagă a vorbit despre momentele tensionate și a dezvăluit ce relație are, de fapt, cu colega de echipă.

„Da, Mirela are gura mare. Dar tot cu gura aia mare își apără copiii, oamenii, proiectele și lucrurile în care crede. E genul de femeie care nu stă deoparte când simte că trebuie să lupte pentru ceva. Și poate tocmai de aici vine și forța ei”, a declarat Oana Tomoiagă, pe Instagram.

„Dar mai e ceva ce nu prea se vede când se sting reflectoarele: Mirela are o sensibilitate uriașă. Am văzut-o emoționându-se pentru oameni, pentru povești și pentru cazuri pe care mulți le uită imediat ce se termină emisiunea. Pentru ea, unele lucruri nu se termină odată cu filmarea”, a declarat Oana Tomoiagă.

Concurenta a precizat că după fiecare ceartă, ea și Mirela Vaida se amuzau pe seama acestui lucru.

„Cât despre noi... da, am avut multe momente tensionate. Suntem două femei cu personalități puternice, obosite, flămânde, departe de casă și puse în situații în care nervii au fost întinși la maximum. Ar fi fost chiar suspect să ne înțelegem perfect în fiecare secundă.

După 10 minute de tensiune ne bufnea râsul pe amândouă. Să nu vă spun că avem seri în care nu reușeam să adormim de râs, ne aminteam de fiecare moment al zile. Astăzi râdem în hohote de acele momente”, a declarat Oana Tomoiagă, pe Instagram.

De ce s-au certat Mirela și Oana la Asia Express 2026

Tensiunile au atins cote maxime la „Asia Express” 2026, în ediția de duminică seara, 27 septembrie, când un conflict neașteptat a izbucnit între Mirela Vaida și partenera ei, Oana Tomoiagă. Totul a pornit în urma unei probe pentru amuletă.

„- A mea e plină de d...i. Mă cert acum pentru o amuletă? Iartă-mă, Oana!

- Nu-mi cere iertare, că nu sunt Dumnezeu!

- Așa vorbești!

- Iartă-mă, că nu am fost atentă! Pot să fiu neatentă?

- Vorbesc de parcă-s Dumnezeu?

- Păi, așa te poziționezi!

- Incredibil!

- Se întâmplă ca o fată de 35 de kile să mă doboare pe mine, care am 55.

- Ok, și pot să mă enervez și eu 5 minute? Mi le acorzi? Când? Că ai vorbit peste mine.

- Atâta știu să fac și eu. Nu pot să o bat pe Valerie! Eu nu m-aș fi purtat așa cu tine, Oana, dacă ai fi pierdut.