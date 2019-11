De Cristina Radu, Daniel Stanciu, Dumitru Angelescu (foto), Robert Hanciarec (video), Bogdan Pîrlea (Montaj),

“Un tatuaj nu e ca un tricou pe care îl poți cumpăra. E ceva personal”.

“Nu îți face un tatuaj doar pentru că e la modă”.

“Să spui că te simți discriminat din cauza modificărilor corporale e stupid. Îți faci niște modificări corporale tocmai pentru că vrei să fii diferit”.

“Dă dependență. Odată ce ți-ai făcut un tatuaj, o să vrei mai multe”.

“Să îți faci un tatuaj nu este atât de riscant. E mai riscant să iei metroul cu o zgârietură pe mâini și să atingi barele”.

Tatuajele există dintotdeauna în cele mai vechi culturi și au ajuns, odată cu trecerea timpului, la rang de artă. Mai mult sau mai puțin simbolic, colorat, abstract sau realist, mai mic sau realizat pe o porțiune mai mare a corpului, un tatuaj trebuie să fie ceva personal și unic. Asta crede unul dintre cei mai cunoscuți artiști din lumea tatuajelor.

L-am găsit pe JC, weekendul trecut, la Palatul Bragadiru, unde a avut loc a zecea ediție a International Tattoo Convention Bucharest, și am vorbit despre tatuajul ca artă, despre discriminare și despre riscurile de sănătate care vin odată cu desenul permanent de pe piele.

Dependența

JC Sheitan a avut o înclinație către artă de când se știe. La vârsta de 3 ani, desena. La 15, încerca să afle cât mai multe despre tatuaje și piercing. La 23 avea deja primul tatuaj, o cruce cu un design complicat. Și l-a făcut singur pe picior.

“Nu tocmai cel mai bun tatuaj al meu”, glumește el.

„Odată ce ți-ai făcut un tatuaj, o să vrei mai multe”, spune JC. / Foto: Dumitru Angelescu

A învățat singur să tatueze, experimentând pe el și pe prietenii pe care îi numește aiuriți, pentru că au avut încredere în el să le plimbe acele pe piele. S-a angajat la salonul unui amic și de atunci, tot ce a făcut a fost la nivel de profesionist.

Nu știe câte tatuaje a ajuns să aibă el însuși, dar după primul a devenit dependent de cerneala care îi colorează corpul.

JC postează des fotografii cu tatuajele pe care le face. / Foto: Captură Instagram

“Odată ce ți-ai făcut un tatuaj, o să vrei mai multe. Pentru a sta în zona asta, am decis să devin tattoo artist. Și din cauza durerii. E mai bine să fii de cealaltă parte a acelor”, spune JC Sheitan.

Povestea protezei biomecanice

Ce îl face pe JC Sheitan special nu este doar stilul său unic al tatuajelor, o combinație între abstract, geometric și realist, cu rădăcini germane de trash polka (n.r. – o caracteristică a trash polka este folosirea literelor, motivelor suprarealiste și culorilor roșu și negru), ci și faptul că tatuează cu o proteză biomecanică.

Prima proteză făcută de sculptorul francez Gonzal este doar de design. / Foto: Dumitru Angelescu

Artistul și-a pierdut o parte din antebrațul drept la 10 ani, într-un accident despre care însă nu vrea să vorbească. Tot ce știa deja să facă cu mâna dreaptă a fost nevoit să învețe să facă cu mâna stângă.

Asta mi-a schimbat viața, desigur. Dar când ești copil nu prea realizezi ce se întâmplă și înveți rapid să te descurci și să te adaptezi. Tot ce am vrut să fac, am făcut. Nu văd obstacolele ca pe obstacole, ci ca pe provocări. JC Sheitan Tenet:

Proteza biomecanică a apărut în viața sa în 2016, atunci când l-a cunoscut pe Jean-Louis Gonzal, un sculptor francez. Era la o convenție și s-a oprit în fața standului său pentru a-i admira lucrările, la fel ca alți participanți. L-a întrebat așa, dintr-odată, dacă i-ar putea construi o proteză care să-i înlocuiască brațul pierdut. Sculptorul a acceptat provocarea și i-a făcut o proteză care deține, la capăt, și un mecanism pentru tatuat.

The Cyborg Tattoo Artist și cartea recordurilor

Proteza biomecanică i-a adus lui JC Sheitan și mai multă popularitate. Dacă oamenii îl căutau înainte doar pentru stilul său, acum clienții merg la el în special pentru a le face tatuajele cu proteza. Așa a ajuns să poarte porecla de “Cyborg Tattoo Artist”.

JC postează des fotografii cu tatuajele pe care le face. / Foto: Captură Instagram

“Multă lume crede că tot timpul tatuez cu proteza, dar nu e așa. Pot să fac o mică parte din tatuaj cu ea, dar doar pentru amuzament. Nu o pot folosi în fiecare zi, pentru că nu am aceeași precizie cu ea, așa cum am cu mâna stângă. Plus că trebuie să o dezasamblez complet, să o curăț și să o sterilizez după fiecare tatuaj și asta durează foarte mult”, explică artistul.

Numele lui JC a ajuns în Guinness World Records în 2016, ca primul om care tatuează cu o proteză biomecanică.

Nu face niciodată același tatuaj de două ori

JC e de părere că un tatuaj este unic, trebuie să fie ceva personal, simbolic, de-asta nu face niciodată același tatuaj de două ori. În catalogul pe care l-a prezentat la convenția de la Palatul Bragadiru, în dreptul unora dintre desenele realizate de el – schițele viitoarelor desene permanente pe piele – scrie “vendu” (n.r. – vândut, fr.).

Un tatuaj e ceva personal, nu e ca un tricou sau ceva pe care îl poți cumpăra. JC Sheitan Tenet:

„E stupid să spui că ești discriminat din cauza modificărilor pe care ți le faci”

În țările europene, în special în fostele țări comuniste, chiar și acum, în zilele noastre, tatuajul nu este privit cu ochi buni și societatea, de multe ori, critică desenele permanente pe piele. Huligan, satanist – toate stereotipurile posibile sunt asociate deseori cu cei care au un tatuaj.

JC, lucrând la un nou design de tatuaj, la International Tattoo Convention de la Palatul Bragadiru. / Foto: Dumitru Angelescu

De partea cealaltă, sunt cei care se simt discriminați, dați la o parte, pentru că sunt diferiți.

Într-un fel, să spui tuturor că te simți discriminat din cauza modificărilor tale corporale, e cumva stupid. Pentru că îți faci niște modificări corporale tocmai pentru că vrei să fii diferit. JC Sheitan Tenet:

Cât de riscant e să-ți faci un tatuaj?

“Mai puțin riscant decât dacă atingi barele metroului având o zgârietură pe mână”, spune JC.

Dacă ustensilele sunt sterilizate și artistul care face tatuajul respectă toate regulile de igienă, nu există nici un risc de infecție pentru client.

JC postează des fotografii cu tatuajele pe care le face. / Foto: Captură Instagram

Ca tattoo artist, JC le cere clienților săi să nu bea alcool cu cel puțin o zi înainte, să se hidrateze, să se odihnească și să mănânce bine. După tatuaj, urmează procesul de vindecare, explică tânărul, care reprezintă 50 la sută din calitatea tatuajului și care este diferit de la artist la artist, în funcție de modul său de lucru.

„Nu purta un tatuaj doar pentru că e la modă”

Oamenii își fac un tatuaj fie că sunt foarte fericiți și vor să imortalizeze cumva motivul fericirii lor pe propriul corp, fie acel tatuaj este despre evenimente nefericite din viețile lor. Alții vor doar să aibă ceva frumos pe piele, povestește Cyborg Artist din experiența sa.

Fiecare client este diferit. Într-un fel, îți alegi tatuajul așa cum alegi un tablou. E ceva care trebuie să te atingă sufletește. Dacă ai prea multe îndoieli, nu face tatuajul. Nu îți face un tatuaj la fel cum cumperi un tricou. Nu purta un tatuaj doar pentru că e la modă. Fă-ți un tatuaj atunci când ești sigur că vrei unul, când spui da, îl vreau pe ăsta, fără să eziți. JC Sheitan Tenet:

