„Sunt cinci răniți grav, arși pe o suprafață importantă a corpului, arși și la nivelul căilor respiratorii, ceea ce face prognosticul și mai rezervat”, a declarat Directorul Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

11 persoane au fost rănite de explozia din Popești-Leordeni, iar 7 dintre acestea au necesitat spitalizare. Cinci dintre ele, în starea cea mai gravă – cele despre care vorbește și Raed Arafat -, au fost intubate la fața locului, înainte de transportarea la spital.

„Suntem în legătură permanentă cu Ministerul Sănătății, am vorbit cu domnul prim-ministru, a fost informat și președintele. Cu doamna ministru Mihăilă am discutat inclusiv posibilitatea, dacă va fi necesar, să îi ducem în afară. Vor fi comisii care vor evalua cazurile celor cinci, noi între timp am întreprins deja primii pași pentru a găsi locuri în afară prin atașații Ministerului de Interne și există locuri”, a adăugat șeful DSU.

Raed Arafat a precizat că cel mai târziu sâmbătă dimineață va fi luată decizia dacă cei cinci pacienți vor fi transportați în străinătate.

Eu cred că în cursul zilei de astăzi sau mâine dimineață decizia va fi luată la nivel de comisii, după care este treaba noastră, în colaborare cu Ministerul Apărării și probabil vom face misiunea de transport, dacă se decide acest lucru. Trebuie confirmare cu spitalele. Șeful DSU, Raed Arafat:

Potrivit lui Arafat, sunt deja identificate locuri în Germania, Belgia „și se caută și în Austria, pentru că este mai aproape”.

Explozia de la hala de reciclare din localitatea Popeşti-Leordeni a avut loc vineri, după prânz. 11 persoane au fost rănite, dintre care șase au suferit arsuri, iar restul au fost intoxicate cu fum.

Dintre cei cinci pacienți intubați, doi au fost transportați la Spitalul de Urgență Bagdasar-Arseni, iar ceilalți trei, la Spitalul de Urgență Floreasca, a anunțat Ministerul Sănătății.

