„Cei implicați în comportamente necugetate vor fi urmăriți, arestați și urmăriți penal la o scară care, din păcate, nu a mai fost văzută niciodată în țara noastră.”, a declarat Trump la mitinguri.

Răzbunarea lui Trump

Experții consideră că intensitatea represaliilor lui Trump a crescut. Sudha David-Wilp, vicepreședinte la German Marshall Fund, a declarat pentru Euronews: „Vedem cu siguranță o intensitate a represaliilor din partea lui Trump care nu a mai fost văzută înainte.”

FBI a percheziționat recent locuința și biroul fostului consilier pentru securitate națională John Bolton, aparent ca parte a unei anchete penale. Bolton devenise un critic frecvent al lui Trump după demiterea sa în 2019.

Trump a amenințat și alți critici duri că vor plăti un preț dacă îl vor contrazice public. Acest lucru ar putea lua forma unei anchete reale, ca în cazul lui Bolton, sau a unei anchete amenințate, ca în cazul lui Chris Christie.

FBI percheziționează locuinţa lui John Bolton, fost consilier al lui Donald Trump. Foto: Shutterstock

Lista lungă a democraților pe lista neagră a lui Trump

Există o listă lungă de democrați pe lista neagră a lui Trump, de la Joe Biden și Kamala Harris până la foști oficiali militari și de informații de rang înalt. Trump are mulți oponenți politici în SUA, dar ce se întâmplă cu Europa?

Comisia Europeană a refuzat să comenteze posibilele temeri legate de o vendetă a lui Trump împotriva Europei, numind-o „pură speculație”. Cu toate acestea, recent administrația Trump a anunțat sancțiuni împotriva unor judecători și procurori de la Curtea Penală Internațională de la Haga.

Atacurile lui Trump asupra Europei

Ambasadorul lui Trump la Paris a acuzat recent guvernul francez de inacțiune împotriva antisemitismului în creștere. Acest lucru a venit la câteva zile după ce președintele francez Emmanuel Macron și-a declarat disponibilitatea de a recunoaște Palestina ca stat.

Trump s-a supărat că macron vrea să recunoască statul Palestina. Foto: Profimedia

Trump a amenințat și cu sancțiuni împotriva oficialilor UE responsabili de implementarea Actului privind Serviciile Digitale, susținând că legea cenzurează americanii și impune costuri companiilor tech din SUA.

Comisia Europeană i-a dat o replică dură lui Trump reafirmând „dreptul suveran” al Uniunii Europene de a reglementa serviciile tehnologiei digitale. Această declarație vine ca răspuns la amenințările lui Donald Trump de a impune taxe vamale țărilor care, în opinia sa, vizează companiile tehnologice americane.

DSA reglementează principalele platforme online, motoarele de căutare și comerțul electronic în UE. Serviciile cu peste 45 de milioane de utilizatori europeni, precum Facebook, Instagram și TikTok, sunt obligate să evalueze și să limiteze riscurile, inclusiv dezinformarea și prejudiciile aduse minorilor.

Cancelarul german, Friedrich Merz, s-a întâlnit la Casa Albă cu președintele SUA, Donald Trump, în cadrul eforturilor de a menține sprijinul Occidentului pentru Ucraina și de a contribui la dezamorsarea tensiunilor comerciale. Foto: Profimedia

Cum i-ar putea pedepsi Trump pe europeni

Experții cred că Trump ar putea impune restricții de viză sau alte sancțiuni împotriva unor persoane din Europa.

Sven Biscop, profesor la Universitatea din Ghent, a declarat pentru Euronews: „Oamenii ar putea avea activele înghețate în SUA sau numele lor puse pe liste internaționale de urmăriți de pe care ar fi dificil să fie eliminate.”

În concluzie, atacurile lui Trump împotriva adversarilor săi politici par să se intensifice și să se extindă dincolo de granițele SUA, ridicând îngrijorări cu privire la potențialul impact asupra relațiilor transatlantice și a democrației în general.

