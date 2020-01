De Alexandra Nistoroiu, Cătălin Tolontan,

Casa Națională de Sănătate gestionează anual aproape 6 miliarde de euro din banii pacienților și liste sensibile, care conțin medicamentele prescrise de fiecare medic. Milioane de date egale cu valoarea lor în aur. După ce a obținut listele secrete, KRKA s-a folosit de ele ca să-i tenteze pe medici cu plăţi mascate în contracte de sponsorizare.

Libertatea publică azi un facsimil din lista aflată în posesia KRKA, cu datele medicilor listați de Casă! Am ales să rupem cele două jumătăți, le-am oferit desperecheate, ca să nu punem medicii în situația sensibilă de a se ști ce au prescris. E vorba de toți medicii din România care au contract cu casa, la ei a avut acces compania pharma și doar pe unii i-a cumpărat.

Tot Casa gestionează, la nivel naţional, proiectul controversat al dosarului electronic de sănătate, practic o bază de date cu pacienții, diagnosticele și tratamentele. Aceea va fi o miză uriașă. Ce spune Casa?



-Doamna președinte Cojan, cum ați primit informația că date sensibile au ajuns ani la rând, e adevărat că în trecut, la o companie pharma.

-Dar se practică peste tot, și în alte țări e la fel…



-Ce se practică, să se fure datele Casei?

-Nu, nu, mă refeream la lobby-ul medicamentelor. Nu e normal nici nivelul la care a ajuns acesta.



-Scuzați-ne, noi vă întrebam concret cum vi se pare că KRKA a pus mâna pe datele de la Casă?

-Dacă s-a întâmplat așa e foarte, foarte grav! Sigur că s-a întâmplat când, spuneți că undeva între 2008 și 2013, dar am să verific, să văd exact la IT, sigur există niște chei de acces și coduri de control.



-De unde știm că nu se întâmplă și acum? Există companii mai mari decât KRKA, care ar putea plăti mai mult.

-Există proceduri de siguranță.



-Dar au eșuat. De unde știm că nu se întâmplă și acum furturi de date?

-Înțeleg preocuparea, o să studiem problema.



La mine, la Sibiu, cât am condus Casa, nu intrau firmele de medicamente. Sigur că acum, când am ajuns la nivel central, sunt lucruri de negociat, în mod legal, cu ele. E normal, vorbim de folosirea bugetului. Ce vreau să spun clar e că nu suntem de acord cu asemenea practici de prescriere a medicilor sub influența stimulentelor primite!



Adela Cojan, președinte CNAS: