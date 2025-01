Reacția lui Elon Musk după ce mașina Tesla a explodat în fața hotelului lui Donald Trump din Las Vegas

El și-a lăudat mașina, deși în explozie a murit un om. „Ticăloșii răufăcători au ales greșit vehiculul pentru un atac terorist. Cybertruck a păstrat explozia înăuntru și a direcționat suflul în sus. Nici măcar ușile de sticlă ale holului nu s-au spart”, a scris cea mai bogată persoană din lume pe Twitter.

The evil knuckleheads picked the wrong vehicle for a terrorist attack. Cybertruck actually contained the explosion and directed the blast upwards.



Not even the glass doors of the lobby were broken. https://t.co/9vj1JdcRZV