957.000 de tineri britanici clasificați drept „NEET”

Datele publicate de Oficiul Național de Statistică (ONS) din Marea Britanie arată că 957.000 de persoane cu vârste între 16 și 24 de ani au fost clasificate drept „NEET” (Not in Education, Employment or Training) în perioada octombrie-decembrie 2025.

Cifra este în creștere față de trimestrul anterior, când erau înregistrați 946.000 de tineri în această situație, și reprezintă al doilea cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. Rata NEET a ajuns la 12,8%, față de 12,7% în trimestrul precedent.

Indicatorul NEET este considerat de specialiști un barometru mai relevant al dificultăților de pe piața muncii decât simpla rată a șomajului.

Șomajul în rândul tinerilor, peste nivelul din UE

Rata șomajului în rândul tinerilor din Marea Britanie a ajuns la 16,1%, cel mai ridicat nivel din 2014.

Pentru prima dată, șomajul tinerilor este mai mare în Regatul Unit decât în Uniunea Europeană.

Aproximativ unul din șase tineri britanici cu vârste între 16 și 24 de ani își caută un loc de muncă, într-un context economic marcat de încetinire și incertitudine.

„Schimbările de politici guvernamentale sunt cea mai probabilă cauză imediată pentru astfel de mișcări mari ale șomajului în rândul tinerilor”, a precizat profesorul de economie Ricardo Reis de la LSE.

Politicile salariale, în centrul criticilor

Guvernul laburist a majorat impozitele pe salarii și a crescut salariul minim, măsuri despre care criticii spun că au descurajat angajările. 

Creșterile pentru tinerii între 18 și 20 de ani au fost mai rapide, în încercarea de a elimina diferențele față de lucrătorii peste 21 de ani.

Economistul-șef al Banca Angliei, Huw Pill, a declarat în fața unei comisii parlamentare că majorarea salariului minim și a contribuțiilor la asigurările sociale plătite de angajatori a contribuit la dificultățile întâmpinate de tineri în găsirea unui loc de muncă.

„Datele de astăzi completează imaginea unei generații care se confruntă cu bariere reale și complexe în găsirea unui loc de muncă bun și îmbunătățirea nivelului de trai”, a declarat Louise Murphy, economist senior la grupul de experți de centru-stânga.

„Însă o acțiune mai rapidă poate ajuta la prevenirea transformării acestor tendințe îngrijorătoare într-o criză înrădăcinată”, a adăugat acesta.

Un sondaj realizat de London School of Economics și Institutul Național de Cercetări Economice și Sociale arată că majoritatea economiștilor consideră politicile guvernamentale un factor important în creșterea șomajului în rândul tinerilor.

Diferențe între femei și bărbați

Creșterea recentă a numărului de tineri NEET a fost determinată în special de femei. Numărul femeilor aflate în această situație a crescut la 448.000, în timp ce numărul bărbaților a scăzut ușor la 510.000.

Experții avertizează că, fără măsuri rapide pentru stimularea angajărilor și extinderea programelor de formare profesională, tendința ar putea deveni o problemă structurală pe termen lung pentru economia britanică.

Criza locurilor de muncă pentru tineri riscă să aibă și consecințe politice, în contextul în care nemulțumirea socială este în creștere, iar sprijinul electoral pentru partidele tradiționale este tot mai volatil.

De altfel, mulți tineri părăsesc Regatul Unit și din cauză că nu-și găsesc de lucru.

Recent, un tânăr s-a mutat în Austria pentru că nu reușea să se angajeze.

În România, situația este și mai gravă: în 2024, țara noastră a înregistrat cea mai mare rată NEET din Uniunea Europeană, de 19,4%, în creștere față de 16,8% în 2019.

Recent, Guvernul din țara noastră a discutat un proiect de ordonanță de urgență care introduce o primă de stabilitate pentru tinerii cu vârste între 16 și 30 de ani care nu au un loc de muncă și nu urmează nicio formă de învățământ sau formare profesională.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Neil Sedaka a murit la 86 de ani. Autorul hiturilor „Oh, Carol”, „Calendar Girl” și „Breaking Up Is Hard to Do” a fost o legendă a muzicii anilor ’50-’70
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat tot despre trecutul Giorgiei Meloni, premierul Italiei. Cine este tatăl fetiței sale: unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Viva.ro
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat tot despre trecutul Giorgiei Meloni, premierul Italiei. Cine este tatăl fetiței sale: unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Unica.ro
Înghesuită la metrou, cu sacoșele de cumpărături în brațe... pur și simplu de nerecunoscut! Uită-te bine la poză, îți dai seama cine e? E super celebră, dar preferă să ducă o viață absolut normală. Ți-ai dat seama cine e în fotografie?
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani
Elle.ro
Eliza Natanticu, dezvăluiri în lacrimi despre starea ei de sănătate. Soția actorului Cosmin Natanticu a suferit un AVC la doar 36 de ani
gsp
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
GSP.RO
Gigi Becali dezvăluie cum se distra în anii ’90: „Să vă spun ce făceam când îmi dădeau pastile”
Sandra Izbașa, apariție de senzație pe scena de la Sala Palatului, alături de Andreea Esca și Lidia Buble: „Campioana blondă”
GSP.RO
Sandra Izbașa, apariție de senzație pe scena de la Sala Palatului, alături de Andreea Esca și Lidia Buble: „Campioana blondă”
Parteneri
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
Libertateapentrufemei.ro
Confirmat! Nicușor Dan, vestea anului, nimic nu va mai fi la fel! Gest fără precedent și reacții în lanț, toată România e de acord cu el de data asta! Cea mai importantă decizie de când a devenit președinte!
Au apărut detalii incredibile despre divorțul lui Florin Prunea! Cine e actuala iubită, femeia cu care s-a afișat oficial, și de când ar fi împreună. Reacția Lidiei Prunea e devastatoare
Avantaje.ro
Au apărut detalii incredibile despre divorțul lui Florin Prunea! Cine e actuala iubită, femeia cu care s-a afișat oficial, și de când ar fi împreună. Reacția Lidiei Prunea e devastatoare
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei
Tvmania.ro
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei

Alte știri

Românii care primesc tichete de masă în 2026 și data exactă la care încep plățile
Știri România 12:14
Românii care primesc tichete de masă în 2026 și data exactă la care încep plățile
Zboruri anulate de Tarom după ce Israel și SUA au atacat Iranul. Călătorii au însă o singură opțiune, potrivit comunicatului companiei
Știri România 12:04
Zboruri anulate de Tarom după ce Israel și SUA au atacat Iranul. Călătorii au însă o singură opțiune, potrivit comunicatului companiei
Parteneri
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri?
Adevarul.ro
Harta autostrăzilor din România aprinde spiritele. De ce s-a oprit Ceaușescu la doar 113 kilometri?
Cum a pierdut Ilie Năstase milioane de dolari. Oferta căreia i-a dat cu piciorul și pe care o regretă enorm
Fanatik.ro
Cum a pierdut Ilie Năstase milioane de dolari. Oferta căreia i-a dat cu piciorul și pe care o regretă enorm
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Financiarul.ro
Dacă ai abonament la Orange sau Vodafone, factura ta se mărește din această primăvară
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Relația dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac a ajuns la final! Ce au dezvăluit despre despărțire: „Am rămas amici, însă…”
Elle.ro
Relația dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Ion Țiriac a ajuns la final! Ce au dezvăluit despre despărțire: „Am rămas amici, însă…”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

Cum gestionează Jojo conflictele cu Paul Ipate. Ce se întâmplă în familia lor după 12 ani de relație. „Nu e bine să mă supăr. Atenție mare!”
Stiri Mondene 12:06
Cum gestionează Jojo conflictele cu Paul Ipate. Ce se întâmplă în familia lor după 12 ani de relație. „Nu e bine să mă supăr. Atenție mare!”
Cine este Teodora Tompea, jurnalista care se alătură echipei Observator Antena 1. „Vă aștept de luni până vineri. Cu nerăbdare”
Stiri Mondene 11:11
Cine este Teodora Tompea, jurnalista care se alătură echipei Observator Antena 1. „Vă aștept de luni până vineri. Cu nerăbdare”
Parteneri
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
TVMania.ro
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de dispariţie
ObservatorNews.ro
Caracatiţa din spatele afacerilor cu peşte. Cultura şpăgii a dus calcanul aproape de dispariţie
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Libertateapentrufemei.ro
Scandal după finală! Marius Urzică, făcut una cu pământul de o Românie întreagă! Ce a greșit? Gestul aparent banal de câteva minute a șters zeci de ani de iubire din partea românilor!
Parteneri
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
GSP.ro
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
Camila Giorgi s-a căsătorit cu fostul jucător de tenis » Cu puțin timp înainte anunțase că e însărcinată
GSP.ro
Camila Giorgi s-a căsătorit cu fostul jucător de tenis » Cu puțin timp înainte anunțase că e însărcinată
Parteneri
BREAKING NEWS. SUA și Israel atacă Iranul. Explozii și fum gros în Teheran. Stare de urgență în Israel
Mediafax.ro
BREAKING NEWS. SUA și Israel atacă Iranul. Explozii și fum gros în Teheran. Stare de urgență în Israel
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie
KanalD.ro
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie

Politic

Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare”
Politică 27 feb.
Ilie Bolojan, avertizat de angajații unui institut recunoscut din România: „Doctoratul nu e moft. Fără finanțare nu există cercetare”
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Politică 27 feb.
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Incredibil! Oficialul lui FC Argeș a transmis „Hai, Dinamo” înaintea meciului direct de pe Arena Națională, iar apoi a șters dovada. Video
Fanatik.ro
Incredibil! Oficialul lui FC Argeș a transmis „Hai, Dinamo” înaintea meciului direct de pe Arena Națională, iar apoi a șters dovada. Video
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului