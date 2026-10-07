Un bărbat cu nanism, de 148 de centimetri, a fost mobilizat în Ucraina, după ce comisia medicală i-a greșit înălțimea. Tribunalul din Kiev a anulat decizia, relatează Sudovo-Iuridicina Gazeta.

Un bărbat cu o înălțime de 148 de centrimetri a fost mobilizat și pus grenadier, deși documentele medicale arătau că acesta nu se încadrează în criteriile fizice pentru serviciul militar.

Cazul a ajuns în instanță, unde s-au descoperit erori majore în procesul de evaluare medicală.

Mobilizarea controversată

Bărbatul, născut în 1995, nu efectuase anterior serviciul militar. Pe 14 aprilie 2026, acesta a fost luat în evidență militară și supus unei evaluări medicale.

În fișa de examinare, înălțimea sa a fost indicată ca fiind de 150 de centimetri, cât pragul minim de 150 cm prevăzut de articolul 82 din „Tabelul bolilor”.

Cu toate acestea, documentele ulterioare au confirmat că înălțimea reală era de 148 de centimetri.

Judecătorii au constatat că fișa medicală inițială conținea date incorecte, inclusiv greutatea bărbatului: 57 de kilograme, față de greutatea reală de 51 de kilograme.

Analizele medicale necesare nu au fost complet realizate, iar procedura de examinare s-a desfășurat cu abateri grave de la regulile stabilite.

„Datele fizice ale reclamantului nu reflectă realitatea”, a declarat instanța, subliniind că aceste erori au dus la mobilizarea sa nejustificată.

De asemenea, „bărbatul suferă de afecțiuni precum nanism și condrodistrofie epifizică, fiind sub supraveghere medicală de la o vârstă fragedă”.

Decizia instanței

Tribunal Administrativ de Circumscripție din Kiev a decis anularea documentelor emise de comisia medicală militară (VLC) din aprilie și a ordinelor de mobilizare.

Tribunalul a dispus și eliberarea bărbatului din serviciul militar, invocând lipsa temeiului legal pentru mobilizare.

„O greșeală administrativă nu poate produce consecințe negative pentru persoana vizată”, a concluzionat judecătorul.