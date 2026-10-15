Registrul Comerțului anunță că s-a prelungit termenul pentru codurile CAEN cu șase luni, până la 1 aprilie 2027. Director ONRC: „Automatizăm repartizarea cererilor”

Data până la care poate fi făcută actualizarea codurilor CAEN Rev. 3 s-a prelungit cu încă șase luni, printr-o hotărâre de guvern, astfel că noul termen este acum 1 aprilie 2027, a anunțat conducerea de la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), joi, la solicitarea ziarului Libertatea.

Potrivit datelor ONRC citate de Guvern, la termenul inițial, 25 septembrie 2026, doar 37% dintre cei care aveau această obligație își actualizaseră obiectul de activitate conform CAEN.

„Termenul stabilit pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit CAEN Rev. 3 prin HG nr. 284/20.03.2025, respectiv 25 septembrie 2026, nu este considerat de legiuitor un termen de decădere.

În Monitorul Oficial al României (...), a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 788/2026, prin care perioada de tranziție pentru implementarea CAEN Rev. 3 a fost prelungită cu 6 luni. Astfel, actualizarea obiectului de activitate potrivit CAEN Rev. 3 poate fi realizată până la data de 1 aprilie 2027”, se arată în răspunsul transmis de Anca-Daniela Safta, director general adjunct la ONRC, pentru Libertatea.

De ce s-a prelungit termenul pentru codurile CAEN până la 1 aprilie 2027

Prelungirea termenului până la 1 aprilie 2027 s-a făcut pentru că nici 50% dintre firmele care aveau această sarcină nu au finalizat înregistrarea la Registrul Comerțului.

În plus, existau întârzieri în soluționarea cererilor la Registrul Comerțului, pe fondul unui deficit de personal raportat la volumul de activitate. Noul termen va ajuta și la deblocarea cererilor aflate în așteptare, mai spun reprezentanții ONRC.

„Având în vedere că, mai puțin de jumătate dintre profesioniștii care aveau obligația de actualizare a obiectului de activitate potrivit CAEN Rev. 3 au solicitat înregistrarea în Registrul comerțului a acestei modificări, a fost adoptat actul normativ mai sus indicat.

Prelungirea perioadei de tranziție are în vedere și întârzierile existente în soluționarea cererilor și necesitatea asigurării unui cadru unitar și transparent pentru toți solicitanții”, mai precizează șefa adjunctă de la Registrul Comerțului.

ONRC: Audiențele publice nu garantează soluționarea cu prioritate a cererilor

Soluționarea cererilor de către firme se face în ordinea înregistrării și potrivit procedurilor legale, astfel că o audiență publică nu garantează prioritate.

„Modificarea termenului de soluționare se realizează exclusiv în condițiile și prin procedura prevăzute de lege, în vederea asigurării unui tratament unitar, transparent și nediscriminatoriu pentru toți solicitanții.

Solicitarea unei audiențe publice reprezintă o procedură distinctă și nu echivalează cu o cerere de preschimbare a termenului de soluționare și nici nu determină, prin ea însăși, soluționarea cu prioritate a cererii.

În vederea asigurării unui tratament unitar și transparent, soluționarea cererilor se realizează potrivit regulilor procedurale aplicabile, în ordinea înregistrării acestora”, a punctat Anca-Daniela Safta, director general adjunct la ONRC, în răspunsul pentru Libertatea.

În schimb, pentru reducerea întârzierilor, Registrul Comerțului a luat măsuri de eficientizare a activității și de automatizare a repartizării cererilor, în condițiile unui deficit de personal raportat la volumul de lucru.

Registrul Comerțului automatizează repartizarea dosarelor

„În acest context, deși Oficiului Național al Registrului Comerțului se confruntă cu un deficit de personal raportat la volumul actual al activității, au fost dispuse măsuri pentru utilizarea cât mai eficientă a resurselor disponibile și pentru reducerea timpilor de soluționare.

Totodată, pentru a veni în sprijinul mediului de afaceri, ONRC a întreprins măsuri pentru automatizarea procesului de repartizare a cererilor de înregistrare în registrul comerțului, asigurând astfel un flux de lucru eficient, transparent si predictibil”, mai spune șefa adjunctă de la Registrul Comerțului.

Potrivit ONRC, principalele beneficii ale acestei măsuri sunt:

- eliminarea intervenției manuale în repartizarea cererilor, cu impact direct în prevenirea riscurilor de corupție

- asigurarea unei practici unitare și echitabile la nivel național