Avioane F-16 au fost ridicate de urgență

Ministerul Apărării Naționale confirmă că mesajul RO-Alert transmis în noaptea de marți spre miercuri (21/22 octombrie) în nordul județului Tulcea a fost emis pe fondul unui nou atac cu drone lansat de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre.

„Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naţionale au detectat din timp un grup de ţinte aeriene care se deplasau spre zona braţului Chilia şi a Deltei Dunării”, au transmis oficialii Ministerului Apărării.

Două aeronave F-16 românești au decolat din Baza 86 Aeriană Borcea pentru verificări, în jurul orei 00:50. Ulterior, în jurul orei 2:35, și două Eurofighter Typhoon germane au fost ridicate din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru misiuni de Poliţie Aeriană Întărită

„Au fost raportate aproximativ 10 explozii pe malul ucrainean, în zona localităţilor Ismail şi Chilia, dar nu a fost detectată nicio pătrundere de vehicule aeriene fără pilot în spaţiul aerian al României”, au precizat oficialii MApN.

Potrivit acestora, ”comandantul misiunii a avut aprobarea prealabilă pentru angajarea ţintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spaţiul aerian naţional şi puneau în pericol securitatea cetăţenilor României”.

Specialiștii vor cerceta malul Dunării

Autoritățile au transmis mesajul de încetare a alertei RO-Alert în jurul orei 03:00. Aeronavele au revenit, în siguranţă, în bazele aeriene, în jurul orelor 03.00, respectiv 03.50.

O echipă formată din specialiști MApN, MAI și SRI va cerceta în cursul zilei de miercuri zona de pe malul românesc al Dunării pentru evaluarea situației.

Ministerul Apărării condamnă ferm acțiunile Federației Ruse și consideră aceste atacuri drept o amenințare la adresa securității regionale și a siguranței cetățenilor români.

„Ministerul Apărării Naţionale condamnă ferm acţiunile iresponsabile ale Federaţiei Ruse şi subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securităţii regionale şi a stabilităţii în zona Mării Negre.”

„Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federaţiei Ruse faţă de normele de drept internaţional şi pun în pericol nu doar siguranţa cetăţenilor români, ci şi securitatea colectivă a NATO.”, au mai adăugat reprezentanții MApN.

„România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligaţiilor sale ca stat membru al Alianţei şi va continua să colaboreze strâns cu partenerii şi aliaţii pentru monitorizarea şi apărarea spaţiului aerian naţional. Ministerul Apărării Naţionale asigură opinia publică că toate măsurile necesare pentru garantarea securităţii naţionale sunt aplicate permanent, iar structurile de apărare sunt pregătite să răspundă prompt oricărei situaţii similare”, a mai transmis Ministerul Apărării.

RO-Alert la miezul nopții în Tulcea

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert în noaptea de marți spre miercuri, din cauza atacurilor Rusiei de peste graniță.

Alerta a fost transmisă la ora 1.10 și a durat aproximativ 90 de minute.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta” Tulcea a explicat că mesajul a fost emis „ca urmare a conflictului armat dintre Ucraina şi Federaţia Rusă”. 

„În cursul acestei nopţi, în jurul orei 1.10, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Delta» al judeţului Tulcea a transmis un mesaj de avertizare RO-Alert, pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care populaţia a fost informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, ca urmare a conflictului armat dintre Ucraina şi Federaţia Rusă”, a anunţat, miercuri dimineaţă, ISU Tulcea, conform News.

Mesajul a fost emis preventiv, pentru a informa și proteja populația.

Locuitorii din zona afectată au fost sfătuiți să respecte recomandările din mesaj și să se adăpostească dacă este necesar. 

În caz de urgență, cetățenii au fost îndemnați să apeleze numărul unic 112.

ISU Tulcea a precizat: „Reiterăm faptul că teritoriul României nu este vizat de atacuri, iar măsura a fost una strict preventivă, conform procedurilor stabilite la nivel naţional”.

În timpul celor 90 de minute cât a durat alerta, la numărul de urgență 112 a fost înregistrat un singur apel. Apelantul a solicitat „informaţii suplimentare privind natura avertizării”.

Acest mesaj RO-Alert vine în contextul tensiunilor crescute la granița de nord-est a României, ca urmare a conflictului din Ucraina.

MApN a confirmat pentru Libertatea că în 38 de situații, fragmente de dronă au ajuns pe teritoriul României de la începutul războiului.

În septembrie, o femeie care se plimba luni în zona canalului Șontea Nouă, în județul Tulcea, a descoperit mai multe fragmente de dronă.

