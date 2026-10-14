Un român a rămas fără mașină, aur și diamante de peste 100.000 de euro când a încercat să intre din Turcia în Bulgaria

Vameșii bulgari au descoperit 13 monede din aur și bijuterii cu diamante nedeclarate, evaluate la 104.981 de euro, într-o mașină înmatriculată în România. Autoturismul intra în Bulgaria din Turcia, iar aurul era ascuns sub căptușeala portbagajului. Bunurile și mașina au fost confiscate, iar proprietarul lor a fost pus sub acuzare și are interdicție de a părăsi țara.

Monede de aur, inele și medalioane cu diamante, ascunse în portbagaj

Funcționarii vamali de la punctul de trecere a frontierei Kapitan Andreevo, din Bulgaria, au descoperit 913,8 grame de monede și obiecte din aur nedeclarate, în valoare totală de 104.981 de euro. Bunurile au fost găsite într-un autoturism înmatriculat în România, care intra în Bulgaria din Turcia, potrivit Agenției Vamale din Bulgaria.

Descoperirea a fost făcută în urma unui control efectuat pe 9 octombrie, potrivit 24chasa.bg.

Vameșii au găsit, sub căptușeala portbagajului, punguțe în care se aflau monede de aur, inele și medalioane cu diamante. Potrivit expertizei, cele 13 monede cântăreau în total 181,2 grame și aveau o valoare de peste 21.400 de euro.

Celelalte obiecte din aur cântăreau 732,6 grame, fiind evaluate la peste 83.500 de euro.

În total, valoarea bunurilor nedeclarate a fost stabilită la 104.981 de euro, iar greutatea acestora a ajuns la 913,8 grame.

Aurul și mașina au fost confiscate

Autoritățile au stabilit că aurul îi aparținea pasagerului român din autoturism. Bărbatul a fost pus sub acuzare, împotriva lui fiind stabilită o cauțiune de 5.000 de euro.

În, plus, a fost dispusă interdicția de a părăsi Bulgaria.

Atât obiectele, cât și mașina au fost confiscate. În acest caz a fost deschisă o anchetă penală preliminară, sub supravegherea Parchetului Districtual din Haskovo.