O româncă în vârstă de 44 de ani a fost prinsă de vameșii bulgari cu aproape un kilogram de aur ascuns sub căptușeala vestei. Bijuteriile, estimate la peste 100.000 de euro, au fost găsite la punctul de trecere a frontierei Kapitan Andreevo în timpul unei inspecții a unui autobuz care intra din Turcia.

Româncă prinsă la granița Bulgariei cu aproape un kilogram de aur

Conform publicației haskovo.info, incidentul a avut loc pe 2 octombrie, la punctul de trecere a frontierei „Kapitan Andreevo”. În jurul orei 0.30, în vamă a ajuns un autocar înmatriculat în Turcia, care circula din Turcia, prin Bulgaria, către România, în care se aflau 23 de pasageri.

Autocarul a fost selectat pentru un control amănunțit, iar în timpul verificărilor, vameșii au observat o umflătură ciudată în vesta purtată de una dintre pasagere.

O umflătură neobișnuită a dat-o de gol

La controlul corporal, sub căptușeala hainei au fost descoperite 20 de pachete din polietilenă, cusute de vestă, iar în interiorul acestora se aflau cinci medalioane din aur, 48 de inele, șapte cruci, 22 de perechi de cercei și 22 de lanțuri din aur. Potrivit expertizei, bijuteriile aveau o greutate netă totală de 912,45 grame și o valoare de 100.369 de euro.

Parchetul Districtual din Haskovo a formulat acuzații împotriva femeii pentru transportul peste graniță, în scop comercial, al unor bunuri în cantități mari. Instanța a stabilit pentru femeie o cauțiune de 5.000 de euro și i-a fost impusă interdicția de a părăsi Bulgaria.

Recent, o femeie care intra în Italia din Elveția a fost prinsă la punctul de frontieră Iselle di Trasquera cu bijuterii și ceasuri de lux în valoare de aproape două milioane de euro, ascunse și nedeclarate. Pentru a-și recupera bunurile, a plătit aproape 600.000 de euro.