5 știri Internațional: Statele Unite se pregătesc de midterms, iar Marea Neagră a devenit unul dintre cele mai periculoase locuri din lume pentru navigație

În numai câteva zile, Marea Neagră a devenit unul dintre cele mai periculoase locuri din lume pentru navigație, cu mai multe victime chiar decât Strâmtoarea Ormuz. O serie de atacuri cu drone au vizat nave civile în zonele economice exclusive ale României și Bulgariei.

Statele Unite se pregătesc de midterms, alegerile de la jumătatea mandatului. Republicanii lui Donald Trump nu sunt siguri că vor păstra majoritatea în legislativ, așa că președintele încearcă să cumpere efectiv voturi, chiar și cu motorină din Rusia.

Și un atac informatic asupra unor rețele de magazine din Franța a transformat frigiderele pentru produse congelate în adevărate cuptoare cu microunde, cu pagube de sute de mii de euro.

Salut! Sunt Cătălin Lența, de la Euronews, iar tu urmărești 5 știri internaționale, în coproducție cu Libertatea.

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În ultimele zile am văzut cu toții cum sunt atacate și scufundate simple nave de transport în Marea Neagră, bănuielile mergând spre acțiuni ale Rusiei. Atacurile au loc în dreptul țărmului din România și Bulgaria. Și chiar dacă navele scufundate nu aparțin nici României, nici Bulgariei, efectele sunt vizibile și în plan local. Dincolo de cheltuielile cu salvarea echipajelor, incidentele cresc costul transportului în zonă și al asigurării navelor. Și mai înseamnă că exporturile României, la fel ca și platformele care vor asigura extragerea gazului natural de sub Marea Neagră, ar putea avea probleme de siguranță.

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O oarecare nesiguranță vedem și în Statele Unite, unde republicanii și democrații se vor înfrunta în scurt timp în alegeri legislative la jumătatea mandatului. Iar republicanii, care domină ambele camere, par a pierde din avânt, dar și potențial cel puțin o majoritate. Președintele republican Donald Trump vrea să îi convingă pe alegători să nu dezerteze la inamicii politici și le promite bani pentru un vot favorabil partidului său. Americanii se uită însă la prețurile mari, mai ales la carburanți, iar asta îl face pe Trump să încerce o scădere, mai ales la motorină. Soluția ar fi un import din Rusia, țară supusă sancțiunilor petroliere americane. Rămâne de văzut dacă nu cumva motorina va veni după alegeri și mai ales dacă Rusia poate onora contractul, în condițiile în care nu are destul combustibil nici pentru consumul intern.

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Și nu este singura problemă pentru Donald Trump. Unul dintre colaboratorii săi apropiați și fostă logodnică a fiului său cel mare a fost concediată în direct la televizor. Este vorba despre Kimberly Guilfoyle, de acum fost ambasador în Grecia, cea care recent se lăuda cu puterea Washingtonului de a schimba guverne, așa cum ar fi făcut în România. O amenințare indirectă pentru executivul de la Atena a stârnit un amplu scandal, chiar dacă doamna Guilfoyle a fost apărată de însuși șeful diplomației americane. Membră marcantă a mișcării MAGA și cotizantă la campaniile Partidului Republican, Kimberly Guilfoyle a fost obligată să plece din funcție, mai ales că recent se aflase că ar fi cerut bani în nume personal de la sponsori ai republicanilor.

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În Europa se întind protestele, din Franța și Belgia până în Grecia și Albania. Cele mai violente sunt în Franța, unde elevii de liceu cer mai mulți bani pentru educație, dar și creșterea numărului de profesori. Guvernul a reacționat cu oarecare lentoare, mulțumindu-se o vreme să trimită poliția și jandarmii împotriva elevilor. Așa s-a ajuns la ciocniri care s-au tranformat uneori în adevărate lupte, chiar și cu victime. Un copil și-a pierdut o mână în încercarea de a culege o grenadă a poliției. Guvernul a promis mai mulți profesori suplinitori și suplimentarea bugetului educației. În paralel, tinerii din Grecia au ieșit în stradă nemulțumiși de costurile exorbitante ale chiriilor și lipsa de locuințe accesibile. Iar în Albania, manifestațiile tinerilor au luat o turnură violentă. Dincolo de cereri legate de educație, tinerii cer demisia guvernului acuzat de corupție.

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Și pentru final ne întoarcem în Franța, unde sute de supermarketuri au fost ținta unui atac cibernetic fără precedent. Hackerii au preluat controlul de la distanță asupra sistemelor frigorifice, transformând vitrinele de răcire în cuptoare cu microunde, aproape gătind mâncarea din ele. În loc să răcească alimentele, frigiderele și congelatoarele s-au încălzit, ajungând la temperaturi între 50°C și 80°C. Angajații au fost nevoiți să arunce la gunoi zeci de tone de produse proaspete și congelate. Pierderile sunt estimate la zeci de milioane de euro.