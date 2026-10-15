Ucrainenii au publicat toate datele arsenalului rusesc capturat în război, pentru ca nicio companie străină să nu mai cumpere arme de la Moscova

Platforma ucraineană Trophylab pune la dispoziție echipamente militare rusești și nord-coreene capturate pentru „testare distructivă” și alte cercetări. Peste 370 de companii și agenții străine au obținut deja accesul la cercetarea armelor rusești capturate, relatează RFE/RL.

Platforma Trophylab a fost anunțată în iunie ca un „spațiu comun pentru cercetarea armelor inamice”, cu analize practice asupra armelor recuperate atât pentru entități ucrainene, cât și pentru cele străine aprobate. În opinia analiștilor, nivelul de interes internațional pentru această platformă are potențialul de a afecta semnificativ industria de armament a Kremlinului.

O pagină de pe site-ul Trophylab prezintă sistemele disponibile pentru cercetare, printre care drone și rachete rusești, dar și nord-coreene.

Subminarea complexului militar-industrial al Rusiei

Anna Harvey, cercetătoare la American Foreign Policy Council, a declarat pentru RFE/RL că, pe lângă scopul declarat al platformei de a ajuta la dezvoltarea de contramăsuri pentru armele rusești, este probabil ca unele companii care folosesc Trophylab să „inverseze ingineria tehnologiei rusești pe baza mostrelor capturate de Ucraina”. Astfel de produse copiate, prezice ea, ar putea deveni „concurenți direcți ai producătorilor ruși care vând în străinătate”.

Entitățile străine care analizau posibilitatea achiziționării unor arme din Rusia pot acum să evalueze „cum funcționează aceste sisteme cu adevărat pe câmpul de luptă”, în loc să se bazeze pe specificațiile rusești, subliniază ea.

Trophylab oferă mostre a peste 200 de arme capturate, printre care un tanc T-90M, racheta hipersonică Kinjal și racheta balistică nord-coreeană KN-23. Cei care au acces pot solicita să primească echipamente pentru testare fizică până la „distrugere completă”, în caz de necesitate.

Țările aliate au prioritate la informații

Cercetările finalizate sunt încărcate pe portal, unde sunt verificate pentru „conformitate, unicitate și valoare științifică” înainte de a fi publicate pentru toți utilizatorii platformei.

Purtătorul de cuvânt al Trophylab a refuzat să specifice numărul țărilor străine care accesează în prezent platforma de cercetare, dar organizația a menționat că, la nivelul agențiilor guvernamentale, accesul a fost limitat la cele 28 de țări care au semnat acorduri de securitate și alte acorduri cu Ucraina.

La rândul ei, Rusia a furnizat Coreei de Nord echipamente militare NATO capturate de la forțele ucrainene și a livrat Iranului arme occidentale avansate.

Democratizarea dezvoltării armamentului

Totuși, persoane din interior spun că democratizarea reprezentată de Trophylab, în care mici start-upuri pot folosi aceleași date de cercetare la fel ca ministerele apărării, ar putea accelera semnificativ dezvoltarea de arme în țările care au acces la aceste informații.