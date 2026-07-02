Într-o nouă postare, Nikos Tsafos subliniază că Grecia și Bulgaria nu funcționează ca două piețe izolate, aflate în concurență una cu cealaltă, ci ca parte a unui sistem regional mai amplu de energie electrică, ce alimentează în prezent o serie de țări cu un deficit accentuat de curent și cu prețuri mai ridicate la electricitate.

„Grecia și Bulgaria exportă către o regiune mai extinsă – România, Ungaria, Serbia, Republica Moldova și Ucraina – care importă cantități masive de energie electrică și, în consecință, înregistrează prețuri mai ridicate”, afirmă ministrul adjunct al Energiei.

Harta fluxurilor transfrontaliere de energie

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Datele privind fluxurile transfrontaliere de energie electrică din iunie 2026 sunt elocvente.

Grecia a înregistrat exporturi nete de energie electrică de 667,7 GWh, iar Bulgaria a avut, la rândul său, un sold pozitiv, de 470,2 GWh.

În schimb, regiunea Europei Centrale și de Est se confruntă cu un deficit semnificativ:

România a importat aproximativ 495 GWh

Ungaria a importat circa 774 GWh

Ucraina, peste 124 GWh

Republica Moldova și alte piețe din regiune au continuat să absoarbă cantități importante de energie electrică.

Pe scurt, energia electrică produsă în sud-estul Europei nu rămâne la granița dintre Grecia și Bulgaria. Ea urmează direcția piețelor cu cele mai mari prețuri și cu cea mai ridicată cerere, ajungând în țările din regiune care se confruntă cu un deficit de producție.

Cum a ajuns Grecia să exporte energia, deși era mare importator

Această situație confirmă transformarea profundă prin care trece piața energiei electrice din Grecia.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Până în urmă cu câțiva ani, Grecia se număra printre țările care depindeau în mare măsură de importurile de energie electrică.

Astăzi însă, datorită dezvoltării accelerate a surselor regenerabile de energie, consolidării semnificative a interconectărilor și creșterii producției interne, țara a devenit un exportator net de energie electrică.

Faptul că Grecia înregistrează în prezent, în mod constant, un sold pozitiv al exporturilor nu înseamnă că, în anumite intervale orare, nu poate importa energie electrică din Bulgaria sau de pe alte piețe învecinate.

Aceasta este, de altfel, funcționarea normală a unei piețe europene a energiei electrice complet interconectate.

Realitatea este complexă: Grecia și Bulgaria acționează ca furnizori importanți pentru o întreagă regiune care se confruntă cu un deficit de producție și caută surse mai ieftine de energie electrică.

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