Majoritatea românilor vrea ca PSD să plece de la guvernare, fanii PSD nu sunt de acord

Datele arată că 55,7% dintre participanții la chestionar vor ca PSD să iasă de la guvernare și 37,3% consideră că social-democrații trebuie să rămână în coaliția cu PNL, USR și UDMR.

În contrast cu opinia populației generale, 81% dintre votanții PSD au afirmat că partidul lui Sorin Grindeanu trebuie să rămână, susține acest sondaj. Aceeași părere a fost împărtășită de 52% dintre votanții PNL și de 46% dintre votanții USR. „Cei mai entuziaști susținători ai ieșirii PSD de la guvernare sunt votanții AUR care susțin acest lucru în proporție de 79%”, a precizat Inscop.

Românii cer PSD să iasă de la guvernare. Ce vor votanții partidului condus de Sorin Grindeanu - Sondaj Inscop
Doar 17% dintre votanții PSD vor ieșirea de la guvernare

Datele au fost culese în perioada 2-6 martie. Metoda de cercetare a fost interviu prin intermediul chestionarului, iar datele au fost culese prin metoda CATI, adică interviuri telefonice, pe un eșantion reprezentativ de 1.100 de persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%, susțin autorii chestionarului.

Coaliția stă pe un butoi de pulbere, după atacurile PSD la Bolojan

Rezultatele sondajului vin într-un context politic tensionat și complicat, în care PSD este principalul adversar al premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan. Mai exact, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a recunoscut în ianuarie că vrea ca Bolojan să plece, pentru că este inflexibil, nu ține cont de propunerile primite în coaliție și împovărează românii cu taxe și impozite mărite, dar a precizat că deocamdată nu este momentul, ținând cont că mai trebuie puși șefii serviciilor secrete și deocamdată nu există un buget pe 2026.

Însă nu doar PSD este contra lui Bolojan, ci și o parte din propriul partid. Primul care a vorbit a fost Hubert Thuma, lider influent în PNL, care a ieșit din umbră pe 9 ianuarie și a acuzat Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale. Apoi, pe 26 ianuarie, și-a intensificat atacurile și a scos un video vechi cu Bolojan. Iar pe 8 februarie, Thuma, care niciodată nu a vorbit public până în acest an, a recunoscut că el dă direcția în PNL și ia deciziile importante: a dezvăluit că i-a propus lui Bolojan să candideze la Președinție în 2024, dar Bolojan l-a refuzat și i-a recomandat pe Geoană sau Lasconi. În plus, Thuma și-a acuzat șeful că USR-izează partidul.

Mai mult, Libertatea a anunțat pe 19 ianuarie că Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte PNL, s-a revoltat față de măsurile luate de Bolojan contra celor vulnerabili și i-a cerut șefului său de partid într-o ședință la Vila Lac să corecteze două măsuri luate de Guvern. Este vorba despre eliminarea prevederii privind „prima zi de concediu medical fără plată” în cazul bolnavilor cronici și a pacienților oncologici și eliminarea prevederilor care permit reținerea indemnizației de handicap și a venitului minim de incluziune pentru neplata impozitelor locale. Dar Bolojan i-a replicat că el nu mai face excepții și că „preferă să fie omul rău”.

Apoi, pe 2 februarie, Bolojan a fost contestat de încă un prim-vicepreședinte, Adrian Veștea, și a fost blocat la votul pentru demiterea unor șefi de filiale.

Mai amintim că, potrivit acordului politic semnat pe 23 iunie 2025, PNL dă premierul în perioada iunie 2025-aprilie 2027, iar PSD va prelua conducerea Guvernului între aprilie 2027-decembrie 2028.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.

Românii cer PSD să iasă de la guvernare. Ce vor votanții partidului condus de Sorin Grindeanu - Sondaj Inscop
Politică 12:24
Politică 12:24
Românii cer PSD să iasă de la guvernare. Ce vor votanții partidului condus de Sorin Grindeanu – Sondaj Inscop
Ședință CSAT pentru că SUA vor să trimită în România avioane cisternă și soldați din cauza războiului din Iran
Politică 11:30
Ședință CSAT pentru că SUA vor să trimită în România avioane cisternă și soldați din cauza războiului din Iran
