Spania a fost una dintre țările europene în care românii au migrat masiv începând cu anii 2000, dar mai ales odată cu aderarea la Uniunea Europeană (UE), în 2007. În 2013, Spania găzduia un număr-record de români: 750.000.

De atunci, românii au început să părăsească Spania, urmând să scadă sub pragul de 500.000 până la sfârșitul acestui an în cazul menținerii tendinței actuale. Conform Institutului Național de Statistică al Spaniei, 5.300 de români și 3.200 de ucraineni au părăsit țara iberică în al doilea trimestru al acestui an.

În cazul ucrainenilor, jurnaliștii de la El Economista au constatat că aceștia caută o viață mai bună într-un alt stat membru UE. Deși ucrainenii contactați de ziarul spaniol spun că „există de lucru”, salariile actuale sunt insuficiente pentru a-și permite o locuință și le limitează planurile de viață.

În același timp, cazul românilor este unul izbitor, notează El Economista.

Comunitatea românilor din Spania a crescut de la 68.000 la începutul anilor 2000 până la 750.000 în 2013. Intrarea României în Uniunea Europeană a facilitat și mai mult această mobilitate, Spania oferind la acea vreme salarii și condiții atractive chiar și în mijlocul crizei economice.

Criza din 2007 a marcat totodată „începutul sfârșitului”, subliniază ziarul spaniol.

Spania a trecut de la o destinație foarte atractivă pentru sute de mii de români și alți cetățeni est-europeni la o țară în care nu mai merita să locuiești din cauza suprapunerii unor factori precum scumpirea locuințelor, scăderea puterii de cumpărare și apariția unor alternative mai bune în alte părți ale Europei.

De exemplu, din 2015 până în prezent, prețurile locuințelor au crescut cu peste 80% și chiar cu 100% în unele orașe precum Madrid. „Pentru o populație deosebit de mobilă în cadrul UE, comparația nu se mai face doar între Spania și România de acum 20 de ani, ci între multiple destinații europene și o economie românească care a cunoscut, de asemenea, o convergență a veniturilor”, scrie El Economista.

Astfel, numărul românilor din Spania a scăzut la 690.000 în 2015, la 600.000 în 2018, la 565.000 la începutul anului 2021 și la 521.000 anul trecut.

„Spania, care a primit acel prim val de imigranți români, nu este aceeași cu Spania de astăzi. Deși Spania încă oferă oportunități de angajare, stabilirea și întemeierea unei familii sunt mult mai scumpe, mai ales în centrele majore de ocupare a forței de muncă”, constată El Economista.

Cu toate acestea, Spania continuă să atragă străini, mai ales din Columbia, cu 34.000 de sosiri în 2026. Columbia este urmată de Venezuela, cu 23.300 de sosiri și Maroc, cu 21.100 de sosiri. În plus, 18.000 de spanioli au revenit acasă. De asemenea, Spania a atras numeroși imigranți din Peru, Brazilia, Italia, Honduras și Pakistan.

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