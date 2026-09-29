Armata ucraineană a eliberat luni încă trei sate și a capturat 250 de soldați ruși. În plus, a restabilit pe deplin controlul asupra altor două sate din regiunea Donețk, relatează The New York Post.

Corpul 3 Armată a recucerit luni satele Ridkodub, Nove și Katerinîvka din regiunea Donețk. Succesul a fost raportat de generalul de brigadă Andrii Bilețki. Potrivit acestuia, trupele sale i-au păcălit pe ruși să protejeze o altă poziție decât cea aflată în vizor. Ca urmare, soldații ucraineni au reușit să elibereze circa 52 de kilometri pătrați de teritoriu.

„Acest lucru i-a obligat să-și consume inutil rezervele în contraatacuri în acea direcție; în realitate, inamicul a dormit pe durata atacului principal, care viza capturarea satului Nove”, s-a felicitat Bilețki.

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Pe lângă recucerirea celor trei sate luni, Bilețki a declarat că forțele sale au reușit, de asemenea, să restabilească pe deplin controlul asupra satelor Karpivka și Novomîhailivka.

În plus, Ucraina a luat 250 de prizonieri de război în urma luptelor de luni. Generalul Bilețki a precizat că a devenit ceva obișnuit ca unități întregi ale armatei ruse să se predea în fața armatei ucrainene.

Luptele de luni au constituit doar „a treia etapă” a operațiunii „Vivaldi”, lansată la începutul lunii septembrie pentru a reduce presiunea rusă asupra orașelor-strategice Sloviansk și Kramatorsk.

Volodimir Zelenski laudă operațiunea „Vivaldi”

Eliberarea satului Nove a fost considerată esențială pentru a treia fază a operațiunii, deoarece armata rusă transformase această așezare într-un centru-cheie pentru operațiunile sale pe acest sector de luptă.

Odată cu eliberarea celor cinci așezări, trupele ucrainene au strâns trupele ruse ca într-un clește în zona Zelena-Dolina.

De la începutul lunii septembrie, ucrainenii au eliberat circa 176 de kilometri pătrați.

„Ocupanții continuă să fie eliminați, iar obiectivele desemnate sunt atinse”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski referitor la operațiunea „Vilvaldi”.

Rusia bombardează puternic Kievul

În timp ce Rusia se confruntă cu dificultăți pe câmpul de luptă, își concentrează forțele pe atacuri cu drone asupra Kievului și Odesei. Capitala Ucrainei este vizată zi și noapte de atacuri aeriene puternice, care vizează depozite de alimente, clădiri de birouri, centre de date informatice, clădiri rezidențiale sau infrastructuri ale operatorilor de telefonie.

Luni, Academia Națională de Științe a Ucrainei a fost lovită, atacul soldându-se cu cel puțin un mort și mai mulți răniți.

Ca urmare a atacurilor aeriene de luni și marți, noul ministru ucrainean al apărării, Evhen Hmara, și-a anulat o deplasare prevăzută la Berlin