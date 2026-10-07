Autoritățile ruse au susținut miercuri că nu există „niciun risc de epidemie” în Siberia în urma decesului unei laborante de la institutul anticiumă din Irkuțk, în timp ce apelurile internaționale la transparență se înmulțesc, relatează AFP.

Statele Unite, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Uniunea Europeană (UE) au îndemnat Rusia să ofere mai multe informații în urma morții femeii în vârstă de 28 de ani și al cărei caz a atras atenția internațională în ultimele zile.

Încă un deces suspect, după cel al laborantei

Moartea laborantei a fost anunțată vinerea trecută de instituții media din Rusia care sunt nevoite să activeze clandestin. Potrivit publicației online „Popoarele din Baikal”, aceasta s-ar fi îmbolnăvit de ciumă pneumonică după ce a spart o eprubetă.

Între timp, un al doilea caz de deces de ciumă pneumonică a apărut în Irkuțk. La fel ca primul caz, autoritățile ruse îl tratează drept o „pneumonie de etiologie necunoscută”.

Autoritățile sanitare ruse pretind că nu există niciun motiv de îngrijorare

Rospotrebnadzor, agenția de sănătate publică și de protecție a consumatorului în Rusia, care funcționează de multe ori în funcție de interesele politice ale Kremlinului, susține că situația este sub control. Autoritățile locale păstrează același discurs, spre neîncrederea oamenilor.

„Am finalizat monitorizarea medicală a peste 90% dintre cei care au avut contact cu pacienta (decedată - n.r.). Nu au fost detectate probleme de sănătate legate de o boală infecțioasă. Nu există niciun risc epidemic pentru populația din Irkutsk și din regiunea Irkutsk”, afirmă Rospotrebnadzor într-un comunicat emis miercuri.

Potrivit Rospotrebnadzor, laboranta decedată „fusese vaccinată și avea imunitate împotriva infecțiilor periculoase cu care lucra”, iar două comisii de experți în biosecuritate au concluzionat că „nu a fost observată nicio situație de urgență legată de manipularea microorganismelor patogene”.

Kremlinul susține că informațiile sunt „false”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a pretins miercuri că „marea majoritate” a relatărilor din mass-media privind moartea laborantei din Irkuțk ar fi „false”.

El a declarat totodată că nu are informații cu privire la o solicitare din partea Statelor Unite către Rusia pentru clarificări, adăugând că autoritățile sanitare ruse au informat deja OMS cu privire la această chestiune.

Ciuma pneumonică este extrem de contagioasă și poate fi fatală dacă nu este tratată prompt, potrivit OMS.

Președintele american Donald Trump a anunțat mai devreme că a programat o discuție cu Vladimir Putin pe tema situației din Irkuțk.

Întrebat despre acest anunț, Peskov a declarat că o astfel de conversație „nu a făcut încă obiectul unor discuții concrete”.

SUA și UE presează Moscova să fie transparentă

„Încurajăm Rusia să fie transparentă și să împărtășească mai multe informații cu lumea, astfel încât noi toți să putem reacționa în mod corespunzător și adecvat”, a insistat șeful diplomației americane, Marco Rubio.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Eva Hrncirova, a cerut Rusiei să fie transparentă și să furnizeze informații cu rapiditate.

OMS anchetează situația din Irkuțk

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, a cerut și el „informații suplimentare pentru a clarifica cauza pneumoniei severe, agentul patogen care a determinat luarea măsurilor de sănătate publică și relatările din presă privind un al doilea angajat cu pneumonie de cauză nedeterminată”.

„Schimbul de informații în timp util, complet și transparent”, în conformitate cu reglementările sanitare internaționale, este „esențial pentru a clarifica rapoartele contradictorii și pentru a permite o evaluare precisă a potențialelor riscuri pentru sănătatea publică”, a subliniat șeful OMS.