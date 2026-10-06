Cinci țări au luat măsuri sanitare la graniță pe fondul temerilor legate de un posibil focar de ciumă pneumonică în Rusia

Kazahstanul, Kîrgîzstanul, Mongolia, Uzbekistanul și chiar și Indonezia au sporit preventiv măsurile sanitare la unele puncte de frontieră pe fondul zvonurilor legate de apariția unui posibil focar de ciumă în Siberia, relatează The Moscow Times și TV Rain.

Ministerul Sănătății din Kazahstan a impus controale sanitare la punctele de trecere a frontierei și măsuri de carantină pentru persoanele care prezintă febră, semne de boală sau suspiciuni de infecții deosebit de periculoase.

În Kîrgîzstan, toate punctele sanitare au fost plasate în stare de alertă maximă ca urmare a „informațiilor despre un caz de ciumă înregistrat” în Rusia. Experții epidemiologici verifică persoanele, vehiculele și mărfurile care trec granița.

Comitetul Sanitar și Epidemiologic din Uzbekistan a anunțat de asemenea că a crescut vigilența serviciilor responsabile de combaterea intrării în țară a infecțiilor extrem de periculoase. Situația din Rusia este monitorizată în mod constant.

Și Ministerul indonezian al Sănătății a transmis că monitorizează îndeaproape situația din Rusia și și-a sporit vigilența la punctele de trecere a frontierei, mai ales pe aeroporturile și porturile maritime din Bali.

Moartea care a generat temerile

Suspiciunile legate de un posibil focar de ciumă pneumologică în Rusia au apărut după decesul unei cercetătoare de 28 de ani de la institutul anti-ciumă din Irkuțk. Spitalizată pe 29 septembrie cu diagnosticul de pneumonie severă, Daria Șipilova a murit pe 2 octombrie.

Autoritățile sanitare ruse își mențin versiunea precum că tânăra cercetătoare a murit de pneumonie, dar măsurile luate discret în regiune și informațiile apărute public pun la îndoială sinceritatea lor.

Localnicii sunt sceptici în privința autorităților și iau propriile măsuri de siguranță

Potrivit unor informații obținute de canalul de Telegram „Popoarele din Baikal”, cercetătoarea a spart o eprubetă cu un agent patogen cu o săptămână înainte de a deceda în spital. Rospotrebnadzor a negat un astfel de incident. Cu toate acestea, în urma decesului Dariei Șipilova, aproximativ 200 de persoane suspectate că au intrat în contact cu ea au fost plasate în carantină. Unele dintre ele au fost între timp scoase de sub observație medicală.

Mai mult decât atât, unele spitale din regiunea Irkuțk, inclusiv maternități, au fost plasate de urgență în carantină, iar angajații benzinăriilor au fost obligați să poarte măști și mănuși. Cu toate acestea, grădinițele, școlile și centrele comerciale rămân deschise.

Un al doilea deces suspect

Locuitorii din regiune își fac provizii de antibiotice la farmacii, în timp ce autoritățile încearcă să-i convingă că situația este sub control. Oamenii nu cred însă în autorități, mai ales că un al doilea caz suspect de deces îi îngrijorează. Și acest caz este tratat de autoritățile ruse ca un deces survenit din cauza unei „pneumonii de etiologie necunoscută”. Mai mulți localnici descriu „un sentiment de apocalipsă zombie în aer”, scrie The Mirror.

Moscova susține că situația sanitară este sub control

Potrivit purtătorului de cuvânt al OMS, Christian Lindmeier, autoritățile ruse au informat Organizația Mondială a Sănăttății că investighează dacă ciuma pneumonică ar fi putut cauza moartea Dariei Șipilova. Răspunsul oficial de până acum al Moscovei este că nu a înregistrat deocamdată cazuri de ciumă pneumonică în Irkuțk. Testele efectuate asupra celor care au intrat în contact cu cercetătoarea decedată au fost negative, potrivit autorităților sanitare ruse.

Washingtonul cere transparență din partea Rusiei

Kremlinul pretinde că situația sanitară este sub control și califică informațiile drept „zvonuri”, dar secretarul de stat al SUA Marco Rubio insistă ca Rusia să nu ascundă informații. El a spus, în timpul unei vizite în Islanda, că SUA monitorizează situația „oră de oră” și are capacitatea de a ajuta Rusia în cazul în care situația se agravează. La rândul lui, președintele american Donald Trump a numit situația din Irkuțk drept „o mare problemă pentru Rusia” și și-a exprimat, de asemenea, disponibilitatea de a oferi asistență.