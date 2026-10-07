Trump va vorbi la telefon cu Putin despre presupusul caz de ciumă din Rusia. SUA și OMS cer explicații de la Moscova

Donald Trump a anunțat că va discuta în curând cu Vladimir Putin despre moartea unei angajate de laborator din Rusia, după informațiile privind un posibil caz de ciumă pneumonică. SUA și OMS cer Moscovei să ofere mai multe informații, în timp ce autoritățile ruse susțin că boala nu a fost confirmată, relatează AFP.

Trump va vorbi cu Putin despre cazul de ciumă din Rusia

Președintele american Donald Trump a declarat marți că va vorbi în curând cu președintele rus Vladimir Putin despre moartea unei tehniciene de laborator, despre care s-a relatat că ar fi murit de ciumă pneumonică. Washingtonul și Organizația Mondială a Sănătății cer Moscovei să ofere mai multe informații despre situație.

Autoritățile ruse susțin însă că nu a fost confirmat niciun caz de ciumă la Irkutsk. De asemenea, au negat că ar fi instituit măsuri împotriva ciumei și au minimalizat informațiile despre un incident produs săptămâna trecută la un institut de cercetare a ciumei din regiunea Irkutsk, în Siberia. Washingtonul și-a exprimat însă îngrijorarea tot mai mare. Secretarul de stat american Marco Rubio a cerut Rusiei să fie transparentă în privința situației, iar Organizația Mondială a Sănătății a făcut marți un apel similar.

„Încurajăm Rusia să fie transparentă și să împărtășească mai multe informații cu lumea, astfel încât noi toți să putem reacționa în mod corespunzător și adecvat”, a declarat Rubio în timpul unei vizite în Islanda.

Ulterior, Trump a spus că urma să discute cu Putin despre cele întâmplate. „Am programat o convorbire, da”, le-a spus Trump reporterilor aflați la Casa Albă, întrebat dacă discutase deja cu Putin pe această temă. El a adăugat că discuția va avea loc „foarte curând”.

Întrebat ce informații au serviciile americane de informații despre situație, Trump a răspuns: „Suntem în discuții foarte aprofundate. Probabil vom putea raporta despre acest lucru mâine”.

The Wall Street Journal a relatat că Departamentul de Stat american a transmis Rusiei o comunicare diplomatică confidențială, cunoscută drept „demarș”, avertizând Moscova că lipsa dezvăluirii informațiilor contravine obligațiilor sale internaționale în domeniul sănătății.

Cauza morții, „nedeterminată”

Publicația rusă People of Baikal a relatat vineri că femeia decedată, identificată drept Daria Șipilova, în vârstă de 28 de ani, ar fi putut contracta ciuma pneumonică de la un tub de testare spart. Alte publicații au relatat despre o posibilă legătură între moartea femeii și un accident produs în laboratorul institutului. People of Baikal a mai relatat că până la 200 de persoane cu care femeia ar fi putut intra în contact se aflau în carantină.

Autoritățile ruse susțin însă că decesul nu a fost atribuit în mod confirmat bolii, iar autoritatea sanitară Rospotrebnadzor a respins informațiile care circulau într-un document publicat online, potrivit cărora ar fi fost instituite măsuri speciale. „Dorim să clarificăm că documentul și informațiile în cauză nu provin din surse oficiale și sunt neadevărate”, a transmis instituția pe Telegram. Oficialii ruși au declarat că testele efectuate după moarte nu au detectat boala.

Guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, a declarat luni că o inspecție efectuată de Rospotrebnadzor a stabilit că femeia a murit de pneumonie, iar cauza a fost „nedeterminată”.

„Nu au fost găsite microorganisme asociate activității profesionale a tinerei în probele sale biologice”, a spus acesta, adăugând că niciun alt angajat al institutului nu a solicitat îngrijiri medicale după moartea femeii.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat că o actualizare primită marți din partea Rusiei a subliniat că „niciun caz al acestei boli periculoase nu a fost înregistrat în orașul Irkutsk”.

Ulterior, directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut Moscovei să fie transparentă, afirmând că organizația a „solicitat informații suplimentare” privind cauza cazului de pneumonie și alte detalii.

„Partajarea la timp, completă și transparentă a informațiilor în conformitate cu Regulamentul sanitar internațional este esențială pentru clarificarea informațiilor contradictorii și pentru a permite o evaluare exactă a potențialelor riscuri pentru sănătatea publică”, a scris el pe X.

OMS: Ciuma pneumonică poate fi fatală fără tratament rapid

Ciuma este o boală bacteriană care poate apărea sub mai multe forme, inclusiv ciuma pneumonică, cea mai contagioasă formă, care se poate transmite pe cale respiratorie. Ciuma bubonică este transmisă prin purici infectați. Potrivit OMS, ciuma pneumonică provoacă insuficiență pulmonară și poate fi fatală dacă nu este tratată din timp.

Trump a declarat luni că este pregătit să ajute Rusia, dacă va fi necesar. Ca răspuns aparent la oferta lui Trump, autoritatea sanitară rusă a transmis marți că Moscova este pregătită să ajute Statele Unite în combaterea propriilor focare de boli infecțioase. Instituția a indicat o situație „semnificativ înrăutățită” a rujeolei în trei state americane și un „caz fatal de ciumă” înregistrat în New Mexico în luna iunie, printre alte situații. Numărul cazurilor de rujeolă a crescut în timpul administrației Trump, în care Robert F. Kennedy Jr. ocupă funcția de secretar al Sănătății și este cunoscut pentru scepticismul său față de vaccinuri.