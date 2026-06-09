Rusia admite dificultăți în distribuția carburanților

Într-un mesaj publicat pe Telegram, Ministerul rus al Energiei a precizat că, în ultima perioadă, companiile din sectorul energetic și al combustibililor s-au confruntat cu o intensificare a atacurilor aeriene.

„În ultima perioadă, companiile din sectorul combustibililor și energiei s-au confruntat cu o creștere a atacurilor aeriene inamice, ceea ce a dus la dificultăți temporare în aprovizionarea cu combustibil într-o serie de regiuni din sudul țării”, se arată în comunicatul instituției.

Ministerul Energiei a anunțat că a fost constituit un grup de lucru împreună cu reprezentanți ai companiilor din sector pentru a asigura continuitatea aprovizionării. Potrivit autorităților ruse, noua structură are rolul de a garanta o distribuție stabilă și eficientă a combustibilului la nivel național.

Anterior, vicepremierul rus Alexander Novak a recunoscut, în cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, că Rusia produce în prezent mai puțin petrol decât estimase inițial.

Oficialul a explicat situația prin existența unor reparații neplanificate, fără a oferi însă detalii suplimentare privind cauzele acestora.

Restricții privind carburanții în teritoriile ocupate

Autoritățile instalate de Moscova în Crimeea și în regiunea Lugansk au introdus deja restricții privind distribuția benzinei. În paralel, guvernul rus a decis pentru prima dată să interzică exporturile de kerosen, măsură care urmează să rămână în vigoare până la sfârșitul lunii noiembrie.

În cadrul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, armata ucraineană a intensificat în ultimele luni atacurile cu drone asupra rafinăriilor și altor obiective din industria petrolieră rusă.

Kievul susține că aceste operațiuni au scopul de a perturba aprovizionarea cu combustibil a armatei ruse și de a reduce veniturile obținute de Moscova din exporturile de energie.

Zelenski discută cu emisarii americani

În același timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a discutat cu Steve Witkoff și Jared Kushner despre relansarea inițiativelor diplomatice menite să contribuie la încheierea războiului.

Potrivit lui Zelenski, cei doi oficiali americani și-au exprimat disponibilitatea de a lucra activ în următoarele săptămâni pentru revitalizarea dialogului diplomatic.

Liderul ucrainean a amintit că așteaptă de mai mult timp vizita unor emisari americani în Ucraina, deplasare pe care o anunțase încă de la mijlocul lunii aprilie.

În urmă cu doar câteva zile, un atac de proporții cu drone, atribuit Ucrainei, a lovit obiective strategice de pe teritoriul Rusiei și din regiunile ocupate.

Blatt 11



Ust-Labinsk, Krasnodar Krai: after a visit from long-range drones, the oil depot has continued burning all night and throughout the day. pic.twitter.com/beGu3KxD9D — Hanuska (@Hannuska2109) June 6, 2026

Conform autorităților locale și canalelor de Telegram rusești, loviturile au provocat incendii majore în două puncte-cheie. În orașul Ust-Labinsk, din regiunea Krasnodar, localnicii au surprins imagini cu un incendiu violent izbucnit la un depozit de petrol, iar infrastructura portuară a orașului Mariupol de la Marea Azov a fost cuprinsă de flăcări.

Ust-Labinsk, Krasnodar, russia.

Oil depot is still burning. 💁‍♂️ pic.twitter.com/Rv2LgImytK — Харківська Нишпорка (@ne_vluchiv) June 7, 2026

Incidentul s-a înscris în dinamica ultimelor luni, perioadă în care Ucraina și-a intensificat atacurile la mare distanță folosind drone autohtone, țintind cu precădere logistica, rafinăriile și industria militară a Rusiei.

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