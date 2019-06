Proiectul are o valoare de peste 398 milioane de lei, fără TVA, iar fnanţarea pentru proiectarea şi execuţia liniei de cale ferată directă între Aeroportul Internaţional Henri Coandă şi Gara de Nord este asigurată.

Asocierea companiilor Arcada Company – ISPCF – DB Engineering & Consulting GMBH a câştigat procedura de licitaţie publică pentru proiectul „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti, Faza I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti (proiectare şi execuţie)”, cu o ofertă financiară depusă în valoare de 398,16 milioane de lei, fără TVA.



„Valoarea totală estimată a contractului, care are o durată de 14 luni (două luni pentru proiectare şi 12 luni pentru execuţie), este de 420.113.085 lei, fără TVA, sursa de finanţare fiind asigurată din fonduri de coeziune şi buget de stat, aferente cadrului financiar 2014-2020”, se menţionează într-un comunicat, citat de Agerpres.

„Este un moment foarte important azi! Pentru a desfăşura în bune condiţii acest campionat (cele patru meciuri găzduite de Romînia la EURO 2020-n.r.) este nevoie de legătura feroviară dintre Aeroportul Henri Coandă şi Gara de Nord. Constructorul român care a câştigat licitaţia pentru modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroportul Internaţional Henri Coandă şi-a asumat să-l finalizeze până la sfârşitul lunii mai 2020, astfel încât să putem asigura legătura feroviară pentru suporterii care vor veni. Banii există. Asta i-am spus şi constructorului: să lucreze cât mai mult, astfel încât să consume toţi banii şi într-un termen cât mai scurt”, a declarat, marți, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc.

Potrivit lui Răzvan Cuc, proiectul de Hotărâre de Guvern privind exproprierile se va afla pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern de săptămâna viitoare.



„Exproprierile – mâine intrăm în şedinţa de Guvern cu HG pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici. Proiectul de HG pentru exproprieri este gata, dar ca şi condiţie trebuia să intre după indicatori, deci vom intra în cealaltă săptămână cu exproprierile”, a dat asigurări ministrul.

Pe Arena Naţională vor fi găzduite patru meciuri, la EURO 2020, trei din grupe şi o optime de finală.

Şeful de la Transporturi i-a solicitat constructorului să scurteze perioada de proiectare, astfel încât să finalizeze cât mai repede proiectul, iar suporterii să ajungă rapid și în condiții civilizate de la aeroport în oraș și invers.



„De-acum începe greul, pentru că în momentul în care veţi începe şi execuţia o să fim foarte prezenţi pe şantier şi eu şi mi-a promis şi domnul Popescu, să monitorizăm lucrurile astfel încât să vedem că respectaţi graficul pe care vi l-aţi asumat”, a subliniat el.



Prezent la ceremonia de semnare a contractului pentru realizarea legăturii feroviare între Otopeni şi Gara de Nord, consilierul premierului, Gheorghe Popescu, şi-a exprimat speranţa că un alt obiectiv, respectiv Aeroportul Băneasa, va fi finalizat până la 30 martie 2020, aşa cum a promis oficialilor de la UEFA.



„Încă de la preluarea acestui mandat de coordonator al proiectului EURO 2020 am spus că va trebui să fim suficient de deştepţi încât în urma acestui campionat european să ne rămână cât mai multe proiecte. Acesta este unul dintre proiectele pe care l-am susţinut foarte mult – şi încă de la preluarea mandatului de către domnul ministru Cuc am avut multe întâlniri. Cred că este un lucru important faptul că s-a semnat acest proiect şi îl vom avea gata, sper, până la 30 mai anul viitor, pentru că este un proiect care va ajuta foarte mult la planul de mobilitate al proiectului EURO 2020”, a menţionat Popescu.



La rândul său, directorul general adjunct al companiei CFR SA, Marius Chiper, a subliniat că nu au fost depuse contestaţii la această licitaţie.



„Din punctul meu de vedere, s-a înţeles mesajul pe care noi toţi l-am transmis – acela că este un proiect foarte important – şi până în acest moment nu avem contestaţii, ceea ce este un lucru definitoriu pentru implementarea proiectului. Avem constructor, avem consultanţă, cu mobilizarea exemplară în continuare din partea noastră, a CFR SA, şi din partea celorlalte autorităţi care sunt implicate sau au interese în zona proiectului, cu siguranţă îl vom finaliza până la începerea Campionatului European”, a afirmat Chiper.



Spiru Manta, unul dintre asociaţii companiei Arcada, câştigătorul contractului pentru legătura din aeroport şi gară, a susţinut că doreşte să se lucreze 24 de ore din 24 pentru ca proiectul să fie gata la timp.



„Nu este chiar o lucrare uşoară. dar este interesantă şi, prin mobilizarea pe care vrem să o facem – de fapt este o gândire pe care o am de câteva luni – şi mă ocup special de această lucrare, cred că vom reuşi să rezolvăm. Deja noi am antamat tot felul de constructori, cei care vor face prefabricatele, avem soluţia tehnică, găsim soluţii ca lucrând 24 din 24 să putem să realizăm până pe data de 30, asta înseamnă să depăşim termenul, că termenul este de 2 plus 12 luni, asta înseamnă august. Vrem să fim spectaculoşi”, a susținut Manta.

Prima fază a proiectului de modernizare a liniei ferate Bucureşti Nord-Aeroport Otopeni a fost la sfârșitul lui martie, atunci când companiile au depus ofertele.



