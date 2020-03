De Elena Stancu, Cosmin Bumbuț (foto), Teleleu.eu,

Elena Stancu și Cosmin Bumbuț sunt jurnaliștii români care au plecat de un an în Diaspora. Au cea mai mare experiență de reporteri de teren printre românii din afară. Nu se gândeau că vor ajunge să relateze așa ceva. Tocmai terminaseră de documentat ”viața căpșunarilor”, se grupaseră în Portugalia ca să scrie, când a început pandemia. Au redocumentat rapid ce fac oamenii pe care i-au întâlnit și erau liniștiți, acum câteva luni, în Spania și au trimis acum, în ceasul greu al închiderii zborurilor, acest text pentru toți cititorii Libertatea, români de pretutindeni.

În Spania, trăiesc aproape 670.000 de români, iar cei mai mulți sunt în Comunitatea Autonomă Madrid, zona cea mai afectată de epidemia de coronavirus.

Paul Gabor, care locuiește în Spania din 2000 și a avut mai multe meserii, printre care „doctor în lopată” și șofer de tir, nu mai lucrează de o săptămână, de când cazurile de coronavirus din Spania s-au înmulțit.

De luni, țara e în stare de urgență, adunările sunt interzise, iar barurile, restaurantele, cinematografele și alte spații de divertisment sunt închise.



Paul are 46 de ani și locuiește în Vila-Seca, provincia Tarragona, unde face masaj Shiatsu. Lucrează în „regim autonom” (ceea ce, în Spania, înseamnă un fel de PFA) și, în mod normal, colaborează cu două clinici din Reus și Tarragona.



El face masaj, soția e asistentă medicală

Paul Gabor făcând masaj shiatsu

„Nu cred că după criză o să mai revin la la activitatea normală”, spune el. „Noi și după criza 2008-2012 ne-am recuperat foarte greu și niciodată complet. Eu am fost pe camion până în 2010, pe urmă am făcut școala asta de fizioterapie și am mai făcut ce mi-a ieșit în cale. Au fost câțiva ani în care n-a fost bine deloc pe-aici.”



Soția lui, Irina, lucrează ca asistentă medicală la un centru de bătrâni, unde s-au luat măsuri stricte în ceea ce privește vizitele.



Oricum vor evolua lucrurile, Paul nu intenționează să se întoarcă în România. Pe el nu-l afectează anunțul din această seară.



„Ne simțim mai liniștiți în Spania: în primul rând, nivelul de conștientizare e mult diferit, iar dacă mă gândesc la sistemul sanitar…”



Un român fotograf: „Nu ne gândim să ne întoarcem în România”

Andrei Fărcășanu în camera obscură

Andrei Fărcășanu, care locuiește de 9 ani la Barcelona împreună cu soția lui, Valentina, este artist fotograf și trăiește din lucrările pe care le vinde în expoziții, din cursuri de fotografie și ture foto. Anul trecut, Andrei și soția lui au pus pe picioare o mică afacere: Andrei îi învață pe turiști noțiuni de compoziție, le spune istoria locurilor pe care le vizitează și, la finalul zilei, comentează fotografiile pe care aceștia le-au făcut.



De la începutul anului, de când au apărut primele cazuri de coronavirus, numărul de turiști din Barcelona a scăzut. „În ultimele săptămâni a fost slăbuț”, spune Andrei. „Am avut un tur acum o săptămână și cam atât.”



Cursurile lui Andrei de fotografie s-au anulat, inclusiv cele pe care urma să le țină la o școală, s-a închis centrul cultural unde își developa fotografiile pentru galerie, iar expozițiile s-au amânat, ceea ce înseamnă că nu se mai poate baza nici pe vânzarea lucrărilor.



„Momentan suntem acoperiți [financiar] pentru perioada asta, o lună, două, câteva luni ne descurcăm cu chirie și mâncare, dacă nu sunt alte cheltuieli”, spune Andrei. „Dar nu suntem chiar atât de îngrijorați și nici nu ne gândim să ne întoarcem în România.”



Comunitatea Autonomă Catalonia, din care face parte Barcelona, are cele mai multe cazuri de coronavirus după Madrid. Andrei și soția lui, Valentina, s-au izolat de câteva zile în apartamentul lor de lângă Piața Santa Caterina.



„Nu mai îndrăznim să ne gândim la viitor”

Liliana Glodeanu și copiii ei: Emanuel, 15 ani, Sara, 14, și David, 5

Liliana Glodeanu locuiește de 18 ani în Castellón de la Plana, Comunitatea Autonomă Valencia. În anii aceștia, a lucrat mai mult la negru la curățenie sau având grijă de bătrâni. Ca multe alte românce în situația ei, Liliana va fi vulnerabilă atunci când nu va mai putea să muncească.



Liliana are trei copii minori, de 15, 14 și 5 ani, iar soțul ei, Vali, muncește în construcții în Germania. Însă, de când lucrurile s-au agravat la nivel internațional din cauza coronavirusului, niciunul dintre ei nu mai lucrează. Nu au mai ieșit din casă de vineri, săptămâna trecută, când au fost la cumpărături – și în Spania, la fel ca în restul țărilor, rafturile supermarketurilor s-au golit.



Vali venise în Spania să-și vadă familia și urma să se întoarcă weekend-ul trecut în Germania, dar a rămas acasă atunci când situația internațională s-a înrăutățit. Liliana și soțul ei sunt îngrijorați de ce le rezervă viitorul. „Dacă te uiți la TV, te înspăimânți”, spune Liliana.



Dacă criza va continua și ei nu vor munci, Liliana crede că vor putea să-și acopere câteva luni cheltuielile de bază: chiria și mâncarea. Posibilitatea întoarcerii în România „nici nu există pentru noi”, spune ea.



„E trist și adevărat prin ce trecem cu toții. În aceste momente nu mai îndrăznim să ne gândim la viitor. Ne putem gândi doar de la o zi la alta.”



Guvernul României a închis azi zborurile către Madris, Sevilla, Malaga, Barcelon și topate celelalte orașe. Dar nu înseamnă că România nu se gândește la românii ei din Spania.



