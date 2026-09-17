Primăria Municipiului Iași a lansat joi, 17 septembrie 2026, procedura de licitație publică pentru atribuirea contractului de construire a noii Săli Polivalente din oraș, relatează News.ro.

Investiția totală este evaluată la aproape 600 de milioane de lei cu TVA, echivalentul a aproximativ 113 milioane de euro, iar termenul maxim stabilit pentru finalizarea lucrărilor este de 48 de luni de la semnarea contractului.

Arhitectură inspirată din coroana Reginei Maria

Noul complex sportiv și multifuncțional urmează să fie ridicat în zona Moara de Vânt, pe un teren de aproape opt hectare aflat în proprietatea municipalității.

Amplasamentul se află în imediata vecinătate a șantierului unde se construiește în prezent noul Spital Regional de Urgență Iași.

Din punct de vedere estetic, clădirea va avea un design distinctiv, forma sa fiind inspirată din linia coroanei Reginei Maria.

Suprafața de joc principală va avea dimensiunile standard de 60 de metri pe 30 de metri, iar tribunele vor oferi o capacitate maximă de 9.623 de locuri pe scaune.

Proiectul tehnic include, de asemenea, o rețea de drumuri de acces pe o suprafață de 5.860 de metri pătrați, alei pietonale, amenajări peisagistice și o parcare extinsă cu peste 1.000 de locuri.

Sursa de finanțare și istoricul unui proiect amânat ani la rând

Deși proiectul noii săli polivalente a primit aprobarea Consiliului Local Iași încă din anul 2020, derularea investiției a întâmpinat blocaje succesive.

În data de 13 septembrie 2024, Compania Națională de Investiții (CNI) a preluat obiectivul de la administrația locală și a organizat o primă licitație pentru execuție, însă procedura a fost ulterior anulată.

Pentru a urgenta demararea lucrărilor, în iulie 2025 municipalitatea a transmis o adresă oficială Ministerului Dezvoltării prin care s-a arătat dispusă să acopere din bugetul local o cofinanțare de până la 20% din valoarea investiției.

În baza noului plan, Primăria Iași va demara inițial finanțarea șantierului din fonduri proprii, urmând să predea ulterior proiectul către CNI pentru asigurarea cofinanțării de la bugetul de stat.