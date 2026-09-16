Mihai Trăistariu a adunat 60.000 de euro din 144 de concerte și chiriile garsonierelor, dar a ajuns la un pas de leșin după ce a ținut post negru cu apă. Ce a pățit cântărețul.

Sezonul estival s-a dovedit extrem de profitabil, dar și epuizant pentru Mihai Trăistariu.

Mihai Trăistariu a încasat 60.000 de euro în sezonul estival

În vârstă de 49 de ani, solistul a bifat un adevărat maraton profesional pe litoralul românesc, susținând nu mai puțin de 144 de spectacole. Încasările obținute din prestațiile artistice, completate de veniturile generate de închirierea celor șase garsoniere pe care le deține la mare, s-au ridicat la suma totală de 60.000 de euro.

Artistul a luat decizia de a apela la o metodă radicală de detoxificare: postul negru exclusiv cu apă. Deși obișnuiește să practice acest tip de fasting de mai multe ori pe an, de această dată o greșeală l-a adus aproape de o stare de leșin.

Mihai Trăistariu a explicat că decizia de a adopta acest obicei a venit în urma unor documentări personale și din dorința de a preveni probleme de sănătate pe termen lung, fiind influențat și de istoricul medical al familiei sale.

Solistul a mărturisit că a început să experimenteze postul doar cu apă la finalul anului trecut, menționând că în primele etape a consumat magneziu și sare celtică pentru reechilibrarea electroliților. Deși recunoaște că procesul nu este unul simplu, cântărețul a subliniat că a observat efecte benefice asupra pielii și a stării generale atunci când organismul s-a adaptat fastingului.

„M-am documentat și eu, pe Internet, și am aflat că e benefic. Prima oară l-am ținut anul trecut, în decembrie, eram cam grăsan după atâtea sarmale și cozonac. Am rezistat timp de trei zile, deși alții pot mai mult, și câte 7. Recunosc, în acele trei zile, am luat magneziu, ca să nu mă doară capul, și sare celtică, pentru electroliți”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Click!.

Ce a pățit Mihai Trăistariu în a treia zi de fasting

Încercarea recentă de a menține postul negru timp de trei zile a fost marcată de un episod periculos. În ciuda stării fizice slăbite specifice abținerii totale de la mâncare, artistul a ales să petreacă două ore la soare pe plajă, urmate imediat de o baie fierbinte. Combinația dintre deshidratare, căldura excesivă și apă caldă a provocat o scădere bruscă a tensiunii arteriale.

„În a treia zi de post negru am vrut să ies afară, la plajă, văd marea pe geam și mi-era dor să stau la soare. Însă a fost mult prea cald. După cele două ore de stat pe șezlong, am făcut acasă și o baie fierbinte. După 15 minute am simțit că amețesc. Am văzut moartea cu ochii. Mi s-a pus o ceață pe ochi, eram aproape de starea de leșin. M-am ținut de pereți, m-am dus pe balcon, ca să iau un pic de aer, apoi m-am întins pe canapea. Eu tot întrebam AI-ul ce să fac. El mă avertizase să nu ies la plajă, să nu fac baie fierbinte, că-mi va scădea tensiunea, dar nu l-am ascultat. Nu recomand acest post negru, trebuie făcut cu acordul medicului și să locuiești totuși cu cineva în casă”, a adăugat solistul pentru aceeași sursă.

În urma acestui incident, Mihai Trăistariu a ținut să tragă un semnal de alarmă. Artistul a subliniat că astfel de proceduri nu trebuie realizate fără îndrumare de specialitate sau în izolare completă.