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„Am plătit vacanța și nu pot face baie?!”. Scandal pe plajă cu salvamarii, după ce o turistă a ignorat steagul roșu, la Sozopol, în Bulgaria

Mihai Toma
Mihai Toma
Jurnalist
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VALURI SOZOPOL
Salvamarii au arborat steagul roșu pe Plaja Centrală din Sozopol din cauza valurilor mari. Foto: Eli Toma
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O turistă ucraineană a ignorat interdicția de înot pe Plaja Centrală din Sozopol, regiunea Burgas, estul Bulgariei. Deși avertizată de un salvamar polonez, femeia a refuzat să respecte steagul roșu, a relatat Onet.

O turistă din Ucraina a provocat scandal pe Plaja Centrală din Sozopol, după ce a refuzat să respecte interdicția de a intra în apă impusă de steagul roșu.

Incidentul, filmat și publicat pe pagina de Facebook Baltic Rescue Team, o arată pe femeie discutând cu salvamarul polonez Kacper.

Acesta încerca să o convingă că măsura este necesară pentru siguranța tuturor.

„Am plătit bani, am venit aici și acum nu pot vedea marea? E e o prostie!”, a spus femeia, nemulțumită de interdicție.

Salvamarul a rămas calm și i-a explicat că regulile sunt clare: steagul roșu indică un pericol pentru înot și o interdicție absolută de a intra în apă.

Femeia însă a insistat, spunând, ironic: „Salvați-mă voi, nu voi înota departe!”. Kacper i-a sugerat să încerce o altă secțiune a plajei, unde condițiile ar putea permite înotul, însă situația a evidențiat o problemă des întâlnită de salvamari.

Turiștii ignoră adesea avertismentele, invocând faptul că „știu să înoate” sau că intră „doar până la genunchi”.

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„Marea nu este interesată cât ai plătit pentru vacanță sau cât de bine știi să înoți. Nu iartă greșelile, oricât de mici ar fi ele. Ascultă salvamarul! Nu vrea să-ți strice vacanța, ci să te vadă întorcându-te acasă în siguranță”, se arată în mesajul publicat de Baltic Rescue Team.

Orașul Sozopol e situat la 35 de kilometri sud de Burgas, pe o peninsulă din Marea Neagră. Este una din cele mai populare stațiuni turistice de pe litoralul bulgăresc, apreciată atât pentru cadrul natural și plaje, cât și pentru arhitectura orașului vechi.

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Tags: Bulgaria litoral bulgaria
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