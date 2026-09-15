O turistă ucraineană a ignorat interdicția de înot pe Plaja Centrală din Sozopol, regiunea Burgas, estul Bulgariei. Deși avertizată de un salvamar polonez, femeia a refuzat să respecte steagul roșu, a relatat Onet.

O turistă din Ucraina a provocat scandal pe Plaja Centrală din Sozopol, după ce a refuzat să respecte interdicția de a intra în apă impusă de steagul roșu.

Incidentul, filmat și publicat pe pagina de Facebook Baltic Rescue Team, o arată pe femeie discutând cu salvamarul polonez Kacper.

Acesta încerca să o convingă că măsura este necesară pentru siguranța tuturor.

„Am plătit bani, am venit aici și acum nu pot vedea marea? E e o prostie!”, a spus femeia, nemulțumită de interdicție.

Salvamarul a rămas calm și i-a explicat că regulile sunt clare: steagul roșu indică un pericol pentru înot și o interdicție absolută de a intra în apă.

Femeia însă a insistat, spunând, ironic: „Salvați-mă voi, nu voi înota departe!”. Kacper i-a sugerat să încerce o altă secțiune a plajei, unde condițiile ar putea permite înotul, însă situația a evidențiat o problemă des întâlnită de salvamari.

Turiștii ignoră adesea avertismentele, invocând faptul că „știu să înoate” sau că intră „doar până la genunchi”.

„Marea nu este interesată cât ai plătit pentru vacanță sau cât de bine știi să înoți. Nu iartă greșelile, oricât de mici ar fi ele. Ascultă salvamarul! Nu vrea să-ți strice vacanța, ci să te vadă întorcându-te acasă în siguranță”, se arată în mesajul publicat de Baltic Rescue Team.