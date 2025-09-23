„Am parte de scări rulante stricate”

„Am parte de scări rulante stricate aici, prima-doamnă era să cadă, un teleprompter care nu merge”, a spus vizibil iritat Trump, la sediul ONU de la New York.

NOW - Escalator at UN headquarters immediately stops as Trump and Melania step on it shortly after arriving. pic.twitter.com/8nlUkDoQxm — Disclose.tv (@disclosetv) September 23, 2025

În momentul în care liderul SUA și soția sa au pășit pe scările rulante, acestea s-au oprit, cei doi fiind nevoiți să le urce, treaptă cu treaptă, alături de personalul de securitate care îi însoțea. Incidentul a luat pe nepregătite cuplul prezidențial, mai ales că prima-doamnă purta pantofi stiletto.

În cele din urmă, Donald Trump a ajuns în sala unde urma să țină un discurs, fiind primit cu aplauze, un lucru pe care l-a apreciat.

„Nu mă deranjează să țin acest discurs fără teleprompter, deoarece teleprompterul nu funcționează. Astfel, vorbești mai mult din inimă”, a spus președintele american, care a amintit că au trecut șase ani de la ultima sa adresare la Națiunile Unite.

Emmanuel Macron, blocat de polițiști pe o stradă din New York

Și Emmanuel Macron a fost pus la New York într-o situație neobișnuită. Acesta a fost blocat de poliție pe o stradă din metropola americană, din cauza trecerii coloanei de mașini a lui Donald Trump. Incidentul s-a întâmplat la scurt timp după ce președintele francez a anunțat recunoaștere statului Palestina în marja Adunării Generale a ONU, relatează Le Parisien.

Conform unor imagini publicate pe rețelele sociale, Emmanuel Macron este împiedicat să traverseze de un ofițer de poliție. „Îmi pare foarte rău, domnule președinte, totul este blocat în prezent”, îi spune bărbatul în uniformă. Cauza? Trecerea unui „convoi”, cu siguranță cel al lui Donald Trump. „Dacă nu-l vedeți, lăsați-mă să traversez”, insistă Emmanuel Macron.





