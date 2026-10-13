Schema cu care șoferii sunt păcăliți să cumpere mașini furate fără să-și dea seama: cazurile s-au dublat în ultimii 3 ani

O femeie care a economisit 6.000 de lire pentru o autorulotă de vis, o femeie de 84 de ani care a primit nouă amenzi pentru contravenții pe care nu le-a comis și o familie căreia i-au fost furate două mașini din fața casei sunt doar câteva dintre victimele înmulțirii alarmante a cazurilor de clonare auto în Marea Britanie, potrivit BBC.

Poliția avertizează că fenomenul clonării auto este în creștere

Ofițerii raportează că numărul cazurilor investigate s-a dublat din 2023.

„Examinez două-trei mașini clonate pe săptămână acum, iar această cifră continuă să crească”, a declarat Matt Neale, expert în vehicule furate din cadrul poliției Avon și Somerset.

Clonarea auto implică utilizarea unei identități false pentru mașinile furate, prin copierea plăcuței de înmatriculare a unui alt vehicul, modificarea numerelor de identificare a vehiculului (VIN), crearea de documente false și, uneori, reprogramarea sistemelor electronice ale mașinii.

Poliția avertizează că metodele infractorilor devin din ce în ce mai sofisticate, făcând clona mai greu de detectat.

Cazuri care șochează prin complexitate

Christine Balson, o femeie de 84 de ani din Weston-super-Mare, a fost șocată când a început să primească amenzi pentru presupuse contravenții comise de mașina sa.

„Am primit o amendă de la Transport for London pentru mașina mea, în timp ce eu eram în Portugalia, în vizită la fiul meu și la nepoții mei”, a spus ea.

În doar două săptămâni, aceasta a primit nouă amenzi, deși mașina sa reală avea senzori de parcare și alte caracteristici care lipseau de pe mașina clonată.

„Cine conducea acea mașină nu avea niciun fel de busolă morală”, a adăugat ea.

Stresul cauzat de întreaga situație a forțat-o să renunțe la mașina sa.

Într-un alt caz, James Grimsted, de 49 de ani, din Clevedon, a descoperit că două mașini ale familiei sale au fost furate chiar din fața casei lor în timp ce erau în concediu.

„Am verificat camerele și am văzut două persoane cu cagule și răngi intrând pe fereastra sufrageriei noastre”, a relatat acesta.

Una dintre mașini a fost reperată ulterior pe autostrada M5, rulând cu o plăcuță clonată. Grimsted a spus: „Am fost dezgustat, supărat, furios. Când îți sunt furate bunurile personale, este un sentiment de nedescris”.

Caroline Burt, o femeie de 70 de ani din Weston-super-Mare, a fost victima unei înșelătorii în timp ce încerca să-și cumpere o autorulotă. După ce a economisit 6.000 de lire pentru achiziție, a făcut verificări online și a constatat că vehiculul părea în regulă.

Totuși, vânzătorul a insistat să fie plătit doar în numerar și să se întâlnească într-un loc public, nu la domiciliul său. Câteva zile mai târziu, Burt a descoperit că autorulota era clonată, iar adevăratul proprietar era un bărbat din Italia.

„Am fost puțin naivă”, a recunoscut ea.

„Dar nici măcar nu știam ce înseamnă clonarea”.

Semnale de alarmă pentru cumpărători

Poliția din Avon și Somerset, care a înregistrat între 6.000 și 8.000 de furturi auto pe an, avertizează cumpărătorii să fie atenți la semnele care ar putea indica o înșelătorie. Printre acestea se numără:

- Prețul de vânzare semnificativ sub valoarea de piață;

- Lipsa actelor vehiculului, cum ar fi certificatul de înmatriculare (V5C);

- Refuzul vânzătorului de a se întâlni la domiciliu;

- Solicitarea exclusivă a unei plăți în numerar.

„Este o situație îngrozitoare, deoarece pentru cei mai mulți oameni, mașina este a doua cea mai scumpă achiziție din viață”, a declarat Neale.

„Este cea mai rea parte a zilei mele când trebuie să le spun cuiva că mașina lor este furată”.

Metode tot mai complexe ale infractorilor

Conform BBC, infractorii nu se mai limitează la schimbarea plăcuțelor de înmatriculare.

„Multe dintre aceste vehicule au întreaga identitate schimbată”, a explicat Neale.

„Vedem numere de identificare false, etichete înlocuite și chiar sisteme electronice reprogramate pentru a părea legitime”.

În unele cazuri, hoții înlocuiesc chiar și încuietorile și cheile mașinilor pentru a ascunde urmele furtului.

Polițiștii avertizează că, dacă achiziționați o mașină furată care are o identitate clonată, riscați să pierdeți atât vehiculul, cât și banii plătiți pentru acesta.