Problemele de pe piaţa imobiliară americană au declanşat o criză în sectorul cherestelei, unde cotaţiile futures au scăzut cu peste 60% în ultimele 12 luni. În consecinţă, fabricile de cherestea au oprit activitatea.

În Canada, fabricile celui mai mare producător mondial de cherestea, care deține aproximativ o treime din capacităţile gaterelor, au fost închise în provincia British Columbia.

Prețurile au crescut cu un sfert, în a doua jumătate a anului trecut

Această diminuare a capacităţilor gaterelor a creat o undă de şoc pe lanţul mondial de aprovizionare cu hârtie, care depinde de un produs secundar generat de fabricile de cherestea.

Acum lumea se confruntă cu o criză de celuloză, materia primă pentru produse precum hârtia igienică.

Costurile cu celuloza au crescut, iar producătorii de hârtie igienică, precum Kimberly-Clark Corp., au majorat la rândul lor preţurile pentru a-şi consolida marjele.

Potrivit firmei de cercetare NielsenIQ, preţurile cu amănuntul la hârtie igienică în SUA au crescut cu aproximativ 20% în perioada cuprinsă între luna iulie 2021 şi sfârşitul anului 2022.

Povestea hârtiei igienice demonstrează cât de dificil este pentru lanţurile globale de aprovizionare să îşi revină după şocurile care au bulversat pieţele de materii prime în ultimii ani.

Volatilitatea crescută, problemele de logistică create de pandemie şi consecinţele invadării Ucrainei de către Rusia au creat fluctuaţii mari de preţuri şi probleme în aprovizionarea cu materii prime. Aceasta explică de ce inflaţia stimulată de ofertă este dificil de ţinut sub control.

În cazul cherestelei, piaţa a început să se prăbuşească după ce în 2021 a explodat până la un maxim istoric. Scăderea a determinat producători precum West Fraser Timber Co. şi Canfor Corp. să reducă şi chiar să închidă operaţiunile în provincia canadiană British Columbia. Această regiune produce o celuloză premium utilizată la producţia de hârtie igienică de calitate ridicată. Canada este responsabilă pentru jumătate din producţia mondială de celuloză premium.

Producătorul brazilian de celuloză Klabin SA a confirmat joi că producătorii de celuloză din întreaga lume au majorat preţurile cu 30 de dolari pe tonă pe fondul problemelor de pe piaţă, de la 940 până la 970 de dolari pe tonă.

Americanii, nevoiți să cumpere hârtie igienică mai ieftină

Consumatorii încearcă să facă faţă preţurilor mai mari la hârtie igienică prin trecerea la mărcile mai ieftine, cumpărarea unor pachete mai mici sau pur şi simplu reducând cantitatea utilizată.

De exemplu, vânzările cu amănuntul de hârtia igienică Kimberly-Clark au scăzut cu 2,9% în perioada noiembrie-ianuarie, după ce compania a majorat preţurile cu 9,7%. Rivalul Georgia-Pacific LLC a înregistrat un declin similar.

O veste bună pentru consumatori este că la orizont se întrevăd semne de bun augur. Închiderea fabricilor de cherestea din Canada a creat, pentru moment, presiuni pe piaţa celulozei, dar până la urmă, impactul asupra preţurilor va fi echilibrat de un consum mai mic şi noi livrări din Europa de Nord, susţine Kevin Mason, de la ERA Forest Products Research.

Până la finalul acestui an, producătorii de celuloză din Suedia şi Finlanda vor adăuga noi capacităţi de producţie echivalente cu un milion de tone pe an, estimează Patrick Cavanagh, economist-şef la Fastmarkets. Aceasta va contracara complet pierderile din Canada, chiar dacă închiderea fabricilor de cherestea din Canada va continua şi în acest an.

Urmărește-ne pe Google News

