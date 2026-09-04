Cea mai ieftină benzină standard din București costă astăzi tot 9,51 de lei/litru, dar ajunge până la 9,64 de lei/l, iar motorina cea mai ieftină nu se mai găsește sub 10 lei, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cât costă benzina în București, vineri, 4 septembrie 2026

Cel mai mic preț al benzinei standard în București este de 9,51 de lei/litru, constant din 12 august, și este afișat în stațiile Socar.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Lukoil menține trendul și afișează la carburant un preț de 9,57 de lei/litru, același tot din 12 august.

Stațiile Rompetrol păstrează cotația de miercuri a benzinei standard, de 9,59 de lei/l.

OMV afișează vineri, 4 septembrie 2026, un cost al carburantului de 9,61 lei/l, atât cât era și joi.

MOL comercializează benzina cu 9,61 de lei/l, comparativ cu 9,59 de lei/l, cât era în ziua precedentă (o creștere de 0,02 lei).

Petrom a majorat costul și vinde carburantul astăzi cu 9,64 de lei/l, față de 9,55 de lei/l, prețul de ieri (o mărire de 0,09 lei).

Raportat la principalele orașe din țară, cea mai ieftină benzină costă 9,48 de lei/l în Timișoara, 9,49 de lei/litru în Cluj-Napoca și 9,51 de lei/litru în București, Iași și Constanța. Prețurile sunt constante din data de 20 august.

Cât costă motorina în București, vineri, 4 septembrie 2026

Cea mai ieftină motorină standard se vinde astăzi în București cu 10,03 lei, față de 9,97 de lei/l, minimul care se menținea de marți (o creștere de 0,06 lei), și este la OMV. Pentru aceste stații, costul este același de miercuri.

Majorarea este de fapt la Petrom care vinde azi cu 10,10 lei/l, de la 9,97 de lei/l, minimul de marți (o mărire de 0,13 lei).

MOLl vinde motorina standard, vineri, 4 septembrie 2026, cu 10,14 lei/l, atât cât era și ieri.

Și la Socar, carburantul costă tot 10,14 lei/litru, preț neschimbat din 16 august.

Rompetrol afișează un cost la motorină de 10,18 lei/l, costul de joi.

Stațiile Lukoil au cel mai ridicat preț la motorina standard dintre rețelele analizate, de 10,23 de lei/litru, același de marți.

Raportat la principalele orașe din țară, cea mai ieftină motorină costă 9,96 de lei/litru, preț neschimbat de miercuri, și este în Cluj-Napoca. În București, Timișoara, Iași și Constanța, carburantul se vinde cu 10,03 lei/l, față de 9,97 de lei/l, preț care se menținea de marți (o creștere cu 0,06 lei).

Pe 13 august, Ministerul Finanțelor a anunțat reducerea temporară cu 20% a accizei la motorina standard pentru perioada 16-31 august 2026.

Măsura este adoptată în baza mecanismului de ajustare dinamică reglementat prin Legea nr. 162/2026, ca reacție la scumpirile accentuate ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă.

Motorina, mai ieftină temporar de la 1 septembrie

Motorina s-a ieftinit temporar de la 1 septembrie, după ce Ministerul Finanțelor a majorat reducerea accizei de la 20% la 25%.

Concret, această ajustare reprezintă o diminuare de 701,07 lei/1.000 de litri, respectiv 829,69 de lei/tonă.

Astfel, în perioada 1-15 septembrie 2026, nivelul accizei efective la motorina standard va fi de 2.103,22 de lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă, conform datelor furnizate de Ministerul Finanţelor.

Scopul principal al acestei măsuri este protejarea puterii de cumpărare a populaţiei şi a stabilităţii economice.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, vineri, 4 septembrie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă azi 9,48 de lei/l, la fel ca ieri, și este la o stație Socar din Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 22A, județul Sălaj.

Cel mai mic preț din țară al motorinei standard este de 9,96 de lei/litru, atât cât era și miercuri, și este afișat la stația VhExtraOil, din Agigea, strada Meduzei, județul Constanța.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

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