Scumpirile alimentelor globală urmează să se accelereze în perioada următoare. Previziuni sumbre ale specialiștilor pentru pâine, grâu, orez și zahăr

Perturbările din transportul maritim, prețul ridicat al îngrășămintelor și fenomenul El Niño afectează aprovizionarea, scrie Reuters. De asemenea, reducerea stocurilor și revenirea importurilor vor determina la rândul lor creșterea prețurilor.

Inflația alimentară globală este pe cale să se accelereze în lunile următoare și să persiste până în 2027, pe măsură ce perturbările transporturilor maritime legate de război și seceta provocată de El Niño reduc stocurile de cereale, exercitând o presiune suplimentară asupra consumatorilor vulnerabili, arată sursa citată.

„Presiune considerabilă”

În Indonezia, prețul orezului a atins deja niveluri-record pe fondul previziunilor privind întârzierea ploilor, în timp ce prețul pâinii în Egipt a crescut cu un sfert, iar prețurile zahărului în India au atins un maxim istoric, deoarece cel mai slab muson din ultimul deceniu a limitat producția.

„Toate acestea au exercitat o presiune considerabilă asupra sistemului”, a declarat Maximo Torero, economist-șef al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

„Vom observa un impact mai mare spre sfârșitul anului, la începutul anului viitor și, potențial, pe tot parcursul anului viitor”, mai spune el.

Consumatorii cei mai săraci din lume sunt cei mai afectați, pe măsură ce prețurile alimentelor cresc brusc în țările cu venituri mici și medii din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Asia, unde alimentele reprezintă o pondere mai mare din cheltuielile gospodăriilor.

Mâncarea, problemă stringentă

Potrivit Băncii Mondiale, prețurile alimentelor în trimestrul septembrie au depășit inflația generală în 22% dintre cele 150 de țări analizate, în creștere față de 14% în trimestrul anterior.

Indicele prețurilor alimentelor al FAO, care urmărește evoluțiile lunare ale unui coș de mărfuri tranzacționate la nivel internațional, a înregistrat o medie de 136 de puncte în septembrie, cea mai ridicată valoare din noiembrie 2022.

Creșterea prețurilor sporește riscul de tulburări sociale și ar putea determina guvernele țărilor care sunt furnizori-cheie să impună interdicții la export, agravând și mai mult penuria.

Șocuri multiple

Atacurile asupra infrastructurii cerealelor din Marea Neagră au perturbat transporturile de grâu, forțând principalii importatori, Egiptul și Indonezia, să caute surse alternative de aprovizionare, în timp ce insecuritatea din Marea Roșie deviază navele pe rute mai lungi și mai costisitoare în jurul Africii.

Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a determinat creșterea prețurilor la combustibil și a perturbat exporturile de îngrășăminte prin Strâmtoarea Hormuz, determinând creșterea costurilor agricole, chiar în contextul în care vremea secetoasă provocată de El Niño reduce producția în India și Asia de Sud-Est.

Probleme în Indonezia, India și Egipt

Prețurile grâului au crescut cu peste 30% în 2026, în timp ce prețurile orezului în principalele țări exportatoare din Asia au crescut cu 10%–13%, în ciuda stocurilor mari.

Prețurile îngrășămintelor au scăzut față de maximele atinse anterior în timpul războiului cu Iranul, dar rămân ridicate.

„Creșterea inflației, în special a inflației alimentelor, este o realitate”, a declarat Manish Tiwary, președinte și director general al Nestlé India, care invocă „un context dificil” din cauza costurilor mai ridicate ale materiilor prime.

Tarifele de transport au crescut cu aproximativ 50% pe unele rute globale cheie, cum ar fi cea dintre Marea Neagră și Asia de Sud-Est, pe fondul creșterii prețurilor la petrol și a primelor de război.

Catalizatorul inflației

Deși prețurile alimentelor sunt în creștere încă de la sfârșitul anului 2025, diminuarea stocurilor locale și costurile mai mari ale materiilor prime, care se răsfrâng asupra consumatorilor, amenință să accelereze inflația.

Importatorii din Orientul Mijlociu și Africa, care au amânat achizițiile după recolte locale abundente, trebuie acum să revină pe piețele mondiale, ceea ce ar putea declanșa o creștere bruscă a cererii.

Rezerva oferită de stocurile globale record de cereale începe să se epuizeze, a afirmat Torero, reprezentant al FAO.

„Stocurile și recoltele bune din sezoanele anterioare au constituit un tampon, dar aceste rezerve încep să fie supuse presiunii”, a spus el. „Asta înseamnă că creșterile prețurilor materiilor prime ar putea deveni mai pronunțate”, punctează acesta.

Cum se scumpește totul

Producătorii din industria alimentară, care achiziționează de obicei materii prime pe baza unor contracte cu durată de trei până la șase luni, își reînnoiesc acum aceste acorduri la prețuri mai mari, iar deprecierea monedelor locale amplifică costurile.

Pe lângă prețurile mai mari, producătorii din industria alimentară se confruntă cu dificultăți în asigurarea aprovizionării, au afirmat comercianții.

Mai mulți morari din Indonezia își exploatează unitățile sub capacitate, întrucât războiul dintre Rusia și Ucraina a redus sosirile de mărfuri.

Datele Kpler arată că livrările de grâu în Indonezia au scăzut cu 41%, ajungând la 491.000 de tone metrice în septembrie, față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Risc semnificativ de creștere a prețurilor”

Deocamdată, stocurile de soia și porumb sunt ample, aprovizionarea viitoare depinzând de producția din SUA și America de Sud, deși prețurile mai ridicate ale petrolului au susținut ambele culturi datorită utilizării lor crescânde în producția de biocombustibili.

Se preconizează recolte favorabile de grâu în emisfera sudică, iar orice risc de scădere a producției în țările exportatoare precum Australia și Argentina ar putea adăuga un nou factor de creștere a prețurilor, a afirmat Karavaytsev de la IGC.