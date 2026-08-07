O manevră riscantă

Analiștii din Washington subliniază că obiectivul principal al unei astfel de manevre extrem de riscante nu ar fi neapărat ocuparea unui teritoriu, ci testarea coeziunii interne și a vitezei de reacție a Alianței Nord-Atlantice, în baza Articolului 5 privind apărarea colectivă.

Evaluările nu indică faptul că un atac este iminent, ci descriu o serie de scenarii pe care oficialii americani le consideră posibile în toamna lui 2026-2029. Printre acestea se numără atacuri cibernetice, operațiuni hibride și chiar o incursiune terestră de mică amploare.

Potrivit WSJ, un astfel de demers ar putea urmări să testeze cât de rapid și unit ar reacționa NATO și, în special, cât de ferm ar fi aplicat principiul apărării colective prevăzut de Articolul 5.

Un atac limitat sau o operațiune ambiguă ar putea fi folosită pentru a provoca diviziuni între aliați și pentru a testa disponibilitatea acestora de a răspunde împreună.

Evaluările americane vin pe fondul unor îngrijorări tot mai mari în Europa privind intențiile Moscovei și capacitatea Rusiei de a desfășura operațiuni și dincolo de Ucraina.

Scenariile variază de la atacuri cibernetice majore și operațiuni hibride până la o incursiune terestră la scară mică pe flancul estic al alianței – nu o invazie la scară largă.

Flancul estic are cel mai ridicat grad de vulnerabilitate

Experții în securitate indică Flancul Estic drept regiunea cea mai expusă la eventualele provocări orchestrate de Moscova. În această zonă, Țările Baltice și Polonia se află în imediata proximitate geografică a Rusiei și a teritoriului belarus, devenind repere centrale în strategia colectivă de descurajare a NATO.

Tensiunile la granița estică sunt amplificate de declarațiile oficialilor din regiune. Ministrul apărării din Lituania, Robertas Kaunas, a atras atenția recent asupra faptului că Rusia ar putea apela la operațiuni acoperite sub „steag fals”.

Conform oficialului lituanian, utilizarea dronelor sau provocarea unor incidente de frontieră regizate reprezintă instrumente prin care Moscova ar încerca să genereze destabilizare regională și să testeze limitele Alianței în spațiul baltic.

Care este scopul lui Putin

Fereastra de timp este din această toamnă până în 2029, o incursiune terestră directă fiind considerată cel mai puțin probabilă, dar riscul general fiind crescut.

Scopul evaluat este de a fractura alianța și de a contesta credibilitatea Articolului 5, Vladimir Putin fiind considerat potențial mai periculos atunci când este „împins la colț” de câștigurile lente pe câmpul de luptă și de atacurile ucrainene în adâncime.

Șeful militar al NATO avertizează că Alianța este gata să provoace daune uriașe Rusiei în cazul unui atac în Europa

Pe de altă parte, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, șeful Comitetului Militar al NATO, a declarat într-un interviu exclusiv acordat publicației Kyiv Independent că Alianța este pe deplin pregătită să respingă orice acțiune ostilă a Rusiei, asigurându-se că prețul plătit de Moscova va depăși cu mult orice potențial avantaj teritorial sau militar obținut.

Oficialul de rang înalt a subliniat că NATO trece printr-un proces accelerat de adaptare, învățând lecții vitale din războiul ucrainean și pregătindu-se pentru o posibilă reducere pe termen mediu a prezenței militare americane în Europa.

Rusia testează la limita maximă spațiul aerian al NATO

Avioanele de vânătoare ale NATO au fost trimise în misiuni de interceptare de două ori mai des în luna iulie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat Comandamentul Forțelor Întrunite Aliate NATO pentru Europa de Est și Centrală, relatează The Kyiv Independent.

Creșterea spectaculoasă a numărului de decolări de urgență vine ca reacție directă la o multiplicare a zborurilor militare rusești neidentificate, desfășurate în imediata apropiere a spațiului aerian aliat.





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