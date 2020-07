VIDEO | Klaus Iohannis, după şedinţa pe fonduri europene: „Cu cele 80 de miliarde de euro vom fi în situaţia de a reclădi România”

UPDATE ora 17.05 Preşedintele Klaus Iohannis a prezentat concluziile şedinţei.

Şeful statului a vorbit despre suma de 80 de miliarde de euro, primită în urma acordului de la Bruxelles, din Consiliul European.

„După cum probabil s-a aflat, ieri am ajuns la un acord în Consiliul European și României i-a fost alocată suma de 80 de miliarde de euro pentru programe europene pentru anii care urmează. Este o sumă foarte mare și cu acești bani, dragi români, vom fi în situația nu doar de a relansa economia României, vom fi în situația de a reconstrui România, deci să intervenim și în economie, și în marile sisteme publice”, a arătat preşedintele.

Klaus Iohannis a mai spus că este „o veste foarte foarte bună”.

El a precizat că, pentru a nu pierde aceşti bani, este nevoie de un plan bun, aplicabil.

„Nu, nu a fost prima întâlnire cu această temă, ca să nu își imagineze cineva că până acum am stat și am așteptat. Am avut multe întâlniri cu Guvernul pe proiecte europene, pe fonduri europene și vreau să detaliez chiar un pic, ca să știm despre ce vorbim aici”, a arătat Iohannis.

Recomandări Fost șef FBI explică modul în care oamenii pot fi convinși să poarte măști

Klaus Iohannis a explicat că cei 80 de miliarde de euro se cumpun din două pachete bugetare. Primul, se referă la bugetul multianual al UE, din 2021 până în 2027, fondurile europene pe care le-am avut şi până acum.

„Pentru a atrage aceşti bani, este nevoie cde un plan, se lucrează de când a venit Guvernul Orban, este aproape finalizat, pentru a fi pregătiţi din timp, de data aceasta, să atragem fondurile europene”.

Preşedintele a mai explicat că al doilea pachet bugetar din această sumă este pentru relansare şi revgorarea economică, de 34 de miliarde de euro. Aceşti bani vor fi folosiţi pentru măsurile de revenire a economiei, după şocul pandemiei.

„Acești bani trebuie consumați mai repede. Practic, pentru a folosi acești bani, avem la dispoziție doar 6 ani. Și o parte din acești bani este posibil să fie deja disponibili în acest an, în 2020. Și aici este nevoie să ne mișcăm rapid, fiindcă până în octombrie trebuie să prezentăm Comisiei Europene planul național aferent acestui fond de repornire, de relansare, de întărire a economiei”, a spus şeful statului.

Recomandări Premierul olandez Mark Rutte nu are nimic cu România, dar vine din tradiția liderilor care nu suportă risipa și corupția

La întâlnire participă prim-ministrul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, ministrul finanţelor publice, Florin Cîţu, şi ministrul fondurilor europene, Marcel Boloş.

La finalul şedinţei, şeful statului va susţine o declaraţie de presă.

După patru zile de negocieri maraton și momente tensionate, liderii statelor membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind fondul de revenire economică de 750 miliarde de euro.

Compromisul a fost acceptat în noaptea de luni spre marţi în timpul negocierilor maraton de la Bruxelles, începute vineri, scrie BBC.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, marţi, la finalul summitului UE, că a reuşit să obţină 79,9 miliarde de euro pentru finanţarea proiectelor din fonduri europene, după criza pandemiei de coronavirus.

“Este un acord extrem de important pentru România”, a spus șeful statului.