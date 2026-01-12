Acuzații privind un „plan matematic” pentru controlul puterii judecătorești

Liana Arsenie a descris un plan „matematic, riguros și cinic”, prin care se încearcă obținerea controlului asupra puterii judecătorești. „Este un scenariu matematic, dar foarte cinic, prin care se urmărește conservarea puterii prin controlul judecătorilor”, a declarat președinta Curții de Apel București. Aceasta a subliniat că echilibrul între cele trei puteri ale statului – legislativă, executivă și judecătorească – este esențial pentru menținerea statului de drept.

Întâlnirile magistraților cu președintele

Liana Arsenie a remarcat că schimbările politice sunt urmate frecvent de întâlniri între magistrați și președintele țării. „De fiecare dată când se schimbă puterea politică, există un grup restrâns de judecători și procurori care merg la președintele țării, invocând nevoia de schimbări în sistemul de justiție. Aceste solicitări par să valideze mai degrabă eșecuri personale decât să reflecte nevoile reale ale sistemului judiciar”, a afirmat Arsenie.

Aceasta a menționat că fenomenul a fost observat atât în mandatul lui Traian Băsescu, cât și în cel al lui Klaus Iohannis.

Critici la adresa conducerii Curții de Apel București

În cadrul interviului, Arsenie a vorbit despre acuzațiile unor colegi din sistem care reclamă presiuni exercitate de conducerea Curții de Apel București.

„Unii dintre colegii noștri, care au pierdut competiții de-a lungul timpului, justifică eșecul prin acuzații de abuz și presiune. Fiecare dintre noi avem sau nu capacitatea de a ne convinge colegii să ne urmeze, fie că suntem judecători sau ocupăm funcții de conducere”, a explicat aceasta, făcând referire la Dragoș Călin, unul dintre magistrații care au adus astfel de acuzații.

Răspuns la declarațiile președintelui Nicușor Dan

Criticile lui Nicușor Dan, care susțin că sistemul judiciar este condus „prin teroare și persecuție”, au fost respinse ferm de Liana Arsenie.

„Afirmațiile privind teroarea și persecuția nu sunt însoțite de dovezi. Aceste cuvinte puternice trezesc emoții și drame transgeneraționale în ADN-ul poporului român. Sunt aici pentru a răspunde tuturor întrebărilor, însă consider că astfel de acuzații trebuie susținute cu dovezi concrete”, a declarat Arsenie.

Solicitare pentru o discuție cu președintele

Președinta Curții de Apel București a anunțat că a solicitat oficial o întâlnire cu președintele Nicușor Dan pentru a discuta aceste aspecte. „Am făcut o cerere scrisă pentru o discuție. Probabil că agenda domniei- sale este încărcată, însă mă aștept să fiu primită”, a precizat Arsenie.

Declarațiile Lianei Arsenie subliniază tensiunile dintre puterea judecătorească și cea executivă, în contextul unor acuzații de presiuni și abuzuri care vizează sistemul judiciar din România.

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România a condamnat în mod public, printr-un comunicat emis luni, atacurile îndreptate împotriva judecătorilor și procurorilor care au dezvăluit probleme majore din sistemul judiciar și au participat la o întâlnire publică cu președintele României, pe 22 decembrie 2025.

Recorder a venit marți, 6 ianuarie 2026, cu un răspuns în urma comunicatului transmis, luni, de Curtea de Apel București (CAB), semnat de președinta Liana Arsenie, pe care îl descrie drept „o serie de minciuni și de manipulări prin omisiune”.



