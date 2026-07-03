Grafica indicatorului prezintă o mașină care pare a fi împărțită în două, înconjurată de patru siluete umane. Din cauza designului abstract, mulți șoferi au crezut inițial că este vorba despre un semn de avertizare pentru accidente grave, un simbol pentru „figuri dansante” sau o alertă privind defecțiunile tehnice majore ale vehiculelor. În realitate, semnificația sa este mult mai simplă, însă extrem de importantă pentru oricine caută un loc de parcare pe teritoriul german.

Ce reprezintă, de fapt, indicatorul care creează confuzie

Din punct de vedere legal, acest simbol a fost introdus oficial în legislația rutieră din Germania ca un indicator suplimentar destinat exclusiv zonelor de parcare. Rolul său nu are nicio legătură cu pericolele de pe șosele, ci indică spațiile de parcare rezervate strict pentru serviciile recunoscute de carsharing (utilizarea în comun a mașinilor prin intermediul platformelor dedicate).

Inițiativa face parte din strategia autorităților germane de a promova mobilitatea sustenabilă și ecologică. Prin alocarea unor locuri fixe și ușor accesibile pentru mașinile partajate, în special în zonele urbane extrem de aglomerate, statul încearcă să determine tot mai mulți cetățeni să renunțe la autoturismele personale în favoarea acestor servicii flexibile.

Tranziția către un astfel de model contribuie direct la fluidizarea traficului din marile metropole și la o gestionare mult mai eficientă a spațiului public. Totuși, regulamentul german este extrem de strict în privința entităților care pot beneficia de aceste facilități.

Cine are voie să parcheze și ce amenzi riști dacă ignori legea

Locurile de parcare semnalizate cu acest indicator sunt destinate exclusiv vehiculelor care aparțin unor companii de carsharing autorizate oficial, cum ar fi SHARE NOW, Flinkster sau diverse alte servicii regionale mari. Aceste autovehicule dețin o înregistrare specială și o etichetă care le conferă dreptul legal de a ocupa spațiile respective.

Este important de menționat că înțelegerile private nu sunt recunoscute sub incidența acestei legi. Dacă împarți mașina personală cu membrii familiei, cu vecinii sau cu prietenii, sau dacă împrumuți ocazional vehiculul unei cunoștințe, nu ai dreptul de a folosi aceste spații. Doar mașinile integrate oficial într-o rețea licențiată de carsharing pot staționa acolo.

Ignorarea acestui indicator rutier poate transforma o călătorie în Germania într-o experiență extrem de costisitoare. Șoferii care parchează pe aceste locuri fără a avea acest drept primesc pe loc o amendă de 55 de euro.

Mai mult, sancțiunile pot escalada rapid în funcție de decizia municipalităților locale. Dacă mașina neautorizată blochează un spațiu rezervat, autoritățile au dreptul legal de a dispune remorcarea imediată a vehiculului. Într-un astfel de scenariu, pe lângă amenda inițială, proprietarul va fi obligat să achite taxele de tractare și depozitare, cheltuieli care pot ajunge cu ușurință la câteva sute de euro.

Excepția majoră din codul rutier german

Regulamentul de circulație din Germania prevede și o situație specială în care acest indicator își schimbă rolul din restricție în beneficiu direct. Uneori, panoul adițional cu mașina „tăiată în două” este amplasat sub un indicator principal care interzice oprirea sau parcarea.

În această configurație specifică, semnul funcționează ca o excepție de la regulă. Practic, interdicția de a opri sau de a parca se aplică tuturor celorlalți participanți la trafic, mai puțin vehiculelor de carsharing autorizate. Acest sistem le oferă mașinilor partajate opțiuni suplimentare de staționare exact în zonele centrale și aglomerate, unde locurile de parcare clasice sunt aproape imposibil de găsit.

Pentru șoferii din alte țări europene care tranzitează Germania în scop turistic sau de afaceri, recunoașterea acestui semn este esențială. Deoarece simbolul este aproape inexistent în afara granițelor germane, riscul de a comite o contravenție din neatenție este foarte ridicat. Odată înțeleasă semnificația corectă a indicatorului, șoferii pot evita atât stresul inutil, cât și sancțiunile financiare severe aplicate de poliția rutieră germană.

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