Şofer de ride-sharing, condamnat la închisoare cu executare, după ce a sechestrat o pasageră în maşină și i-a făcut avansuri sexuale

O tânără de 23 de ani din Craiova a trecut prin momente cumplite, după ce a urcat într-o maşină comandată pe o aplicaţie de ride-sharing. Şoferul i-a făcut avansuri, a anunţat-o că va întreține raporturi sexuale orale cu ea, apoi a deviat de la traseu, pe o stradă izolată și slab iluminată. Fata a reuşit să scape, iar bărbatul a fost arestat. Trimis în judecată pentru lipsire de libertate, el a fost condamnat recent de Judecătoria Craiova la 1 an și 10 luni de închisoare. Decizia instanţei nu este definitivă.

Ce a păţit tânăra după ce a urcat la gară în maşina de la Bolt

Era o seară de marţi, pe 6 ianuarie 2026, chiar de Bobotează. Ana* fusese în vizită la părinţii ei, într-o comună din judeţul Olt. Trenul cu care ea s-a întors la Craiova a ajuns în gară în jurul orei 21:10. Era întuneric și frig, aşa că tânăra s-a decis să-şi comande, prin aplicația Bolt, o cursă până la adresa unde locuia. Nu era prima oară când făcea asta.

Maşina de la Bolt, o Toyota Prius condusă de Marius Ţucureanu, a ajuns la gară în trei minute. Ana a urcat pe bancheta din spate, şoferul a pornit şi atunci a început calvarul. Mai întâi, bărbatul de 39 de ani a complimentat-o pe fată cu privire la numele ei, spunându-i că şi pe nepoata lui o cheamă la fel. Ea nu s-a îngrijorat, a crezut doar că a nimerit în mașina unui şofer mai guraliv.

Apoi, el a trecut la nivelul următor și i-a făcut fetei complimente cu privire la înfăţişarea ei, spunându-i că are buze frumoase. Ana nu i-a răspuns și, la un moment dat, în timp ce se aflau pe bd. Decebal, Ţucureanu a anunţat-o că urmează să întrețină raporturi sexuale orale cu ea. Şi, până ca fata să se dezmeticească din şoc, a schimbat traseul de deplasare pe care trebuia să-l urmeze şi a virat dreapta, pe str. Rampei, pe lângă conductele de termoficare ale oraşului. Zona e una retrasă şi slab iluminată, iar drumul ce duce spre o fostă rampă militară e neasfaltat.

„De ce aţi luat-o pe aici?”, a întrebat Ana. „Taci din gură, că te bat”, a avertizat-o şoferul de la Bolt. Fata i-a cerut să oprească mașina, pentru că vrea să coboare, însă Ţucureanu a mers mai departe, spunându-i: „Nu se întâmplă ce vrei tu!”.

Cum a reuşit să scape după ce a fugit şi a fost urmărită de bărbat

Ana apucase să-i trimită mai multe mesaje de pe telefon prietenei sale: „Ajutor”, „sunt în bolt”, „se dă la mine”, „ce fac?”, „Mi-e frică rău”, „Nu mai pot”. Iar prietena i-a cerut să-i dea share cu locația mașinii în care se afla.

După ce a mers circa 200 de metri pe str. Rampei, Ţucureanu a oprit pe partea stângă a drumului și a anunţat-o pe Ana că o să vină lângă ea, pe bancheta din spate. Când a coborât de pe scaunul lui, maşina a rămas neasigurată, şi-atunci fata a deschis şi ea portiera din dreptul ei, a ieşit și a început să alerge către bulevardul Decebal. Ţucureanu a urmărit-o, a ajuns-o din urmă şi a prins-o de gluga gecii cu care ea era îmbrăcată.

Fata s-a oprit, paralizată de frică, iar el i-a zis să se întoarcă la maşină, pentru că totul a fost o glumă. Atunci, cu o prezenţă de spirit salvatoare, Ana i-a strigat s-o lase în pace şi i-a arătat telefonul, avertizându-l că e într-un apel cu o prietenă, polițistă, care aude tot ce i se întâmplă.

Abia atunci, bărbatul i-a dat drumul la glugă, a mers la maşină, a urcat în ea și a părăsit zona. Fata s-a îndreptat spre o zonă mai luminată și a așteptat-o pe prietena ei, apoi, împreună, au mers la Secția 3 Poliție din Craiova, unde Ana a reclamat tot ce i se întâmplase.

Ca probe, ea a depus capturi de ecran din aplicațiile Bolt și Gmail, care arătau traseul autoturismului comandat de ea. Audiată ca martor, prietena ei a confirmat că Ana îi ceruse ajutorul, că din discuţiile avute rezulta că era lipsită de libertate, iar atunci când a sunat-o, a auzit-o spunând: „lasă-mă în pace, nu mă atinge”.

Care a fost apărarea şoferului de ride-sharing în faţa anchetatorilor

Pe 20 ianuarie 2026, poliţiştii i-au arătat Anei şase fotografii cu chipurile unor bărbaţi, iar ea l-a indicat, fără ezitare, pe Marius Ţucureanu ca fiind şoferul care a sechestrat-o în maşina Bolt. A doua zi, acesta a fost reţinut și acuzat de săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, iar Judecătoria Craiova a decis arestarea lui preventivă.

El nu a recunoscut săvârşirea faptei. Le-a declarat anchetatorilor că, după ce a luat-o pe Ana din gară, i-a cerut acesteia să întreţină relaţii intime cu el şi, cum ea n-a zis nimic, a considerat tăcerea ei drept un consimţământ. Prin urmare, le-a explicat el poliţiştilor, a dus-o într-un loc retras, în cartierul Sărari, la fosta rampă militară, a parcat maşina și a coborât, pentru a merge pe bancheta din spate, lângă fată, dar ea s-a dat jos şi a plecat spre bulevardul Decebal.

Atunci, a mai susţinut Ţucureanu, el a mers în spatele ei, i-a pus mâna pe umăr şi a rugat-o să se întoarcă, ca s-o ducă la destinaţie, însă ea a refuzat.

Dar „varianta prezentată de inculpat nu este nici plauzibilă, nici susţinută de materialul probator”, a decis procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova. Iar pe 10 februarie anul acesta, Ţucureanu a fost trimis în judecată.

De ce a decis judecătorul că şoferul trebuie să meargă la închisoare

Procesul a început în iunie, după ce a trecut de camera preliminară, unde s-a verficat dacă ancheta a fost făcută cu respectarea legii. În aceeaşi lună, Judecătoria Craiova a decis plasarea lui Ţucureanu în arest la domiciliu, măsură preventivă sub care el se află şi-n prezent.

La primul termen al procesului, bărbatul a recunoscut săvârşirea faptei, aşa cum a fost ea descrisă în rechizitoriu, şi a cerut să fie judecat în procedura simplificată, ce reduce cu o treime limitele pedepselor.

Iar pe 24 august, Judecătoria Craiova a decis că „acuzaţiile formulate împotriva inculpatului Ţucureanu Marius Alexandru sunt dovedite, dincolo de orice îndoială rezonabilă, prin probatoriul administrat”.

La stabilirea pedepsei lui Ţucureanu, instanţa a ţinut cont de faptul că el n-are antecedente penale (deşi figura cu o condamnare în străinătate din 2011, pentru care însă intervenise reabilitarea), dar și de împrejurarea că, în faza de urmărire penală, el nu a recunoscut săvârşirea faptei.

Lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal se pedepsește cu închisoarea de la unu la 7 ani. Având în vedere lipsa cazierului, Ţucureanu a primit pedeapsă orientată peste minim: 1 an și 10 luni de închisoare.

Potrivit Codului Penal, pentru pedepsele mai mici de 3 ani, instanța poate dispune suspendarea executării lor, sub supraveghere. Dar Judecătoria Craiova a decis că Ţucureanu trebuie să meargă la închisoare.

„Se impune executarea de către inculpat a pedepsei privative de libertate în regim de detenție, având în vedere pericolul social ridicat al faptei comisă cu intenția de a întreține acte sexuale cu victima, prin profitarea de încrederea ei în siguranța mijlocului de transport ales pentru deplasarea sa în timpul unei nopți de iarnă, fără a fi însoțită de alte persoane”, precizează judecătorul, în motivarea deciziei sale.

Şoferul va trebui să plătească 25.500 de lei - daune și cheltuieli de judecată

În plus, ca pedeapsă complementară, Judecătoria Craiova i-a interzis lui Ţucureanu, printre altele, și exercitarea dreptului de a desfășura activitățile de transport de persoane în regim taxi sau de transport alternativ (transport alternativ cu autoturism şi conducător auto intermediat printr-o platformă digitală), dar şi exercitarea dreptului de a comunica cu victima ori de a se apropia de aceasta la o distanță mai mică de 100 metri, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei închisorii.

În urma traumei suferite în acea seară de iarnă, Ana a fost nevoită să meargă la ședințe de consiliere psihologică. Într-un raport de expertiză, în urma evaluării ei, psihologul clinician notează că „evenimentul din data de 6 ianuarie 2026 a reprezentat pentru persoana evaluată un caz cu potențial traumatizant semnificativ, caracterizat prin amenințarea integrității fizice și sexuale, sentiment acut de neputință și teroare, imposibilitatea fugii imediate și incertitudinea cu privire la intențiile agresorului”.

Drept urmare, instanţa a decis că şoferul de la Bolt trebuie să-i plătească fetei 20.000 de lei - daune morale, 1.500 de lei - despăgubiri civile și 4.000 de lei - cheltuieli judiciare, reprezentând onorariul avocatului. Decizia Judecătoriei Craiova nu este definitivă.

Şi Ana, dar şi Marius Ţucureanu au atacat sentința, iar verdictul final va fi dat de Curtea de Apel Craiova, unde următorul termen al procesului va fi pe 24 noiembrie 2026.