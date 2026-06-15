Cum a început conflictul dintre cei doi

Altercația a început când taxiul a încercat să vireze din bulevardul Južni pe strada Nebojša. Șoferul Mercedesului a claxonat și a făcut semne către taximetrist, iar acesta i-a răspuns claxonându-l, a declarat o sursă a publicației Blic.

Conflictul a escaladat rapid, șoferul Mercedesului continuând să urmărească taxiul, astfel că a claxonat și a dat semnale luminoase.

Atunci când a sosit la locul incidentului, șoferul Mercedesului a oprit brusc și a coborât din vehicul. A mers direct la șoferul taxiului și, prin geamul deschis, a început să-l lovească cu pumnii în cap.

Agresorul i-a blocat cu piciorul ușa taximetristului

Taximetristul a încercat să se apere și să iasă din mașină, dar agresorul îi bloca intenționat ușa cu piciorul, adaugă sursa. În cele din urmă, taximetristul a reușit să iasă, dar a fost prins de guler și lovit puternic în ceafă.

Predrag Lukić, aflat întâmplător în apropiere, împreună cu un prieten, a observat scena.

Taximetristul era deja inconștient pe jos, iar șoferul Mercedesului continua să-l lovească. Atunci, Lukić și prietenul său au intervenit. Lukić a reușit să-l imobilizeze pe agresor, sprijinindu-l de spatele taxiului, alertând ulterior ambulanța și poliția, conform Blic.

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