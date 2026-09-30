Furturile de benzină și motorină din stațiile de alimentare s-au înmulțit în Germania, pe fondul creșterii prețurilor la carburanți. Unele benzinării au început să închidă noaptea pompele mai izolate, să introducă plata în avans și să folosească mai mult ghișeele de noapte pentru a limita pierderile.

Prețurile ridicate la benzină și motorină îi determină pe tot mai mulți șoferi din Germania să plece din benzinării fără să plătească, potrivit reprezentanților industriei.

Asociația germană a operatorilor de benzinării, Tankstellen-Interessenverband (TIV), observă o creștere a furturilor de carburant. Unele stații au început deja să ia măsuri pentru a reduce astfel de incidente, iar reprezentanții industriei spun că acestea dau rezultate, scrie Merkur.

„Unii pur și simplu pleacă fără să plătească”

Herbert W. Rabl, purtător de cuvânt al TIV, a declarat pentru publicația Bild că există o legătură între prețurile ridicate și creșterea numărului de furturi.

„Se observă deja: de îndată ce prețurile se apropie de 2,40 de euro, scade pragul de inhibiție față de criminalitate. Atunci unii pur și simplu pleacă fără să plătească”, a spus Rabl.

Potrivit acestuia, riscul ca autorii să fie identificați este ridicat. Aproape toate benzinăriile sunt supravegheate video, iar imaginile pot oferi poliției indicii importante pentru identificarea lor.

Cum încearcă șoferii să-și ascundă identitatea

Pentru a evita identificarea, unii dintre cei care fură carburant încearcă să își ascundă numărul de înmatriculare. Potrivit lui Rabl, hoții acoperă plăcuțele de înmatriculare sau folosesc chiar numere furate. Supravegherea video permite însă, potrivit reprezentantului TIV, ca astfel de situații să fie „de obicei identificate rapid”.

Rabl a precizat, totodată, că nu toți cei care pleacă fără să plătească intenționează să comită un furt. Unele persoane uită pur și simplu să meargă la casă. În astfel de cazuri, situația se rezolvă după ce poliția ia legătura cu șoferul, a explicat reprezentantul TIV.

Benzinăriile confirmă creșterea furturilor

Și operatorii stațiilor de alimentare au observat o creștere a numărului de furturi. Lanțul regional de benzinării Westfalen a declarat pentru Bild că, în ultimele săptămâni, a remarcat „o ușoară creștere a furturilor de carburant”.

Fenomenul nu este însă limitat la Germania.

Publicația britanică The Telegraph a relatat despre o nouă creștere a cazurilor în care șoferii alimentează și pleacă fără să plătească.

Unele benzinării închid pompele noaptea

În Schleswig-Holstein, operatorii au început să reacționeze la aceast fenomen. Unele stații închid pe timpul nopții sau după lăsarea întunericului anumite pompe de alimentare situate în zone mai greu de supravegheat.

Potrivit publicației Kieler Nachrichten, măsura îi determină pe clienți să folosească pompele aflate în zone vizibile, în apropierea spațiului comercial sau direct în raza camerelor de supraveghere. Benzinăriile folosesc tot mai mult și ghișeele de noapte, precum și sistemele de plată în avans, pentru a limita riscul financiar.

Iar aceste măsuri au început deja să producă efecte.

Motorina, mai scumpă cu aproximativ 85 de cenți decât acum un an

Creșterea furturilor de la benzinării este asociată cu nivelul ridicat al prețurilor la carburanți.

În prezent, litrul de motorină costă, de exemplu, cu aproximativ 85 de cenți mai mult decât în urmă cu un an. Guvernul german pregătește măsuri pentru reducerea poverii asupra șoferilor. Începând cu 1 octombrie, până la sfârșitul anului, taxa pe energie va fi redusă. Măsura ar urma să permită șoferilor să economisească aproximativ 17 cenți pentru fiecare litru de carburant. Rămâne însă de văzut în ce măsură reducerea taxei se va reflecta în prețurile plătite de consumatori.

Potrivit Oficiului Federal pentru Carteluri din Germania, la ultima reducere a taxei pe carburanți, aproximativ 20% din avantajul financiar a rămas în marjele companiilor petroliere.