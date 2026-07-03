Restricțiile de tonaj ar putea fi extinse în tot Bucureștiul

Primăria Capitalei propune extinderea restricțiilor de tonaj și a sistemului de autorizare pentru autovehiculele grele pe întregul teritoriu administrativ al municipiului București, nu doar în zona centrală și în actualul perimetru al Zonei B.

Proiectul de hotărâre a fost publicat în dezbatere publică pe site-ul instituției.

Potrivit referatului de aprobare, reglementările actuale au fost modificate succesiv de-a lungul timpului, ceea ce a dus la un cadru normativ fragmentat și dificil de aplicat unitar.

Numărul autorizațiilor a crescut cu peste 50% într-un an

Documentul arată că introducerea sistemului de verificare online a dus la o creștere semnificativă a solicitărilor pentru autorizațiile de circulație. În anul 2025 au fost eliberate 48.397 de autorizații, cu 56% mai multe decât în anul precedent, iar tendința s-a menținut și în primul trimestru din 2026.

În același timp, controalele din trafic au scos la iveală un nivel ridicat de neconformare.

Potrivit datelor prezentate de Primăria Capitalei, doar unul din șase autovehicule verificate avea taxa de acces achitată, relatează Agerpres. După intensificarea verificărilor, numărul autorizațiilor eliberate a crescut cu 63% în luna martie față de februarie, de la 3.364 la 5.485.

Zona B ar urma să fie extinsă până la limita municipiului

Prin proiect se propune reconfigurarea Zonei B, astfel încât aceasta să se întindă de la limita actualei Zone A până la limita administrativă a municipiului București.

Potrivit documentului, această extindere justifică eliminarea restricțiilor orare generale, deoarece aplicarea actualului regim de circulație pe o suprafață mult mai mare ar putea afecta aprovizionarea operatorilor economici și desfășurarea lucrărilor edilitare.

În schimb, va fi menținută interdicția de tranzitare a Capitalei pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 5 tone care nu au ca destinație finală municipiul București. Totodată, autovehiculele grele cu propulsie exclusiv electrică sau cu hidrogen vor rămâne exceptate de la plata taxei de acces, însă vor avea obligația obținerii avizului de circulație.

Care sunt taxele propuse pentru accesul în Zonele A și B

În Zona A, taxele de acces pornesc de la:

363 lei/zi sau 3.147 lei/lună pentru vehiculele între 5 și 7,5 tone;

2.711 lei/zi sau 6.294 lei/lună pentru vehiculele între 7,5 și 12,5 tone;

până la 3.534 lei/zi sau 31.474 lei/lună pentru vehiculele cu masa mai mare de 40 de tone.

În Zona B, tarifele sunt:

90 lei/zi sau 710 lei/lună pentru vehiculele între 5 și 7,5 tone;

165 lei/zi sau 1.420 lei/lună pentru cele între 7,5 și 12,5 tone;

până la 495 lei/zi sau 4.250 lei/lună pentru autovehiculele de peste 40 de tone.

Cine este scutit de plata taxei

Proiectul prevede exceptarea de la plata taxei de acces pentru mai multe categorii de vehicule și utilaje, printre care cele aparținând Poliției, Jandarmeriei, Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Serviciului de Ambulanță. De asemenea, sunt exceptați operatorii de servicii publice care intervin pentru remedierea avariilor, instituțiile și societățile aflate în subordinea autorităților locale în exercitarea atribuțiilor legale, operatorii de salubrizare și proprietarii autovehiculelor istorice care dețin atestat.

Amenzi de până la 10.000 de lei și suspendarea dreptului de circulație

Conducerea unui autovehicul fără autorizație sau fără aviz de circulație, precum și circulația cu un vehicul care depășește masa totală maximă autorizată constituie contravenție și se sancționează cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Aceeași sancțiune se aplică și șoferilor care refuză cântărirea autovehiculelor.

Constatarea contravențiilor va putea fi realizată atât în teren de către Brigada Rutieră, polițiștii locali și personalul împuternicit de primarul general, cât și prin intermediul sistemelor de supraveghere și monitorizare video. În cazul în care un contravenient este sancționat de trei ori într-un interval de un an, acesta își va pierde dreptul de a circula în zonele restricționate pentru o perioadă de șase luni.

În luna martie a acestui an, primarul Ciprian Ciucu a acuzat firmele de transport cu vehicule mai grele de 5 tone că nu plătesc taxa în București. Aceste vehicule sunt obligate să plătească o taxă suplimentară dacă circulă prin centru și semicentru.

Taxa, implementată și în alte capitale europene, urmărește să acopere costurile suplimentare generate de vehiculele grele, care deteriorează carosabilul într-un ritm accelerat, cresc poluarea și produc zgomot. „Este normal ca și cine produce o uzură mai mare asupra infrastructurii orașului și cine poluează mai mult să contribuie mai mult. Un vehicul personal este folosit în medie una sau două ore pe zi, în rest stă parcat. Un vehicul comercial circulă lejer între 7 și 9 ore pe zi”, a explicat atunci primarul Capitalei.

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