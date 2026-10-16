Volodimir Zelenski anunță o posibilă întâlnire cu negociatorii lui Trump și condițiile în care Ucraina poate înceta atacurile asupra rafinăriilor din Rusia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că autoritățile de la Kiev sunt în „contact permanent” cu negociatorii omologului său american Donald Trump și că o eventuală întâlnire între cele două părți ar putea avea loc „în următoarele zile”, relatează AFP.

„Suntem în discuții cu o echipă de negociere americană. Știu că echipa noastră este în contact permanent cu ea. Cred că în următoarele zile ei vor cădea de acord să avem o întâlnire la un nivel sau altul”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă la Bruxelles.

UE își reafirmă sprijinul pentru Ucraina

Președintele ucrainean a obținut de la liderii UE reafirmarea sprijinului european pentru Ucraina și a necesității continuării presiunilor asupra părții agresoare, Rusiei, pentru ca aceasta să accepte o încetare reală a focului.

În ultima săptămână, Donald Trump l-a criticat în termeni duri pe Volodimir Zelenski și a atribuit Ucrainei responsabilitatea scumpirii carburanților la nivel global, nu războiului din Orientul Mijlociu.

Lovind infrastructurile petroliere ale Rusiei, Ucraina încearcă să întrerupă fluxul de hidrocarburi care finanțează agresiunea armată rusă și să ridice populația rusă împotriva Kremlinului.

Volodimir Zelenski vrea sisteme de protecție împotriva rachetelor rusești

În timp ce Donald Trump se erijează în protector al rafinăriilor din Rusia, deși regimul lui Vladimir Putin vede în SUA cel mai mare inamic al său, Volodimir Zelenski dă asigurări că Ucraina este gata să înceteze atacurile dacă primește sisteme de protejare a sectorului său energetic de atacuri balistice.

Președintele ucrainean afirmă că Ucraina nu primește aceste măsuri de protecție, deși le cere insistent pe fondul înmulțirii bombardamentelor rusești. În acest context, CNN scrie că Ucraina nu mai are nicio rachetă Patriot pentru a se apăra de rachetele balistice rusești.

Vladimir Putin nu vrea pace

Președintele Zelenski a reiterat că acordul dintre Trump și Putin privind motorina rusească a fost încheiat fără informarea prealabilă a Ucrainei. În opinia lui, este „inacceptabil ca acordurile care definesc acțiunile Ucrainei” să fie decise „fără aprobarea prealabilă a Ucrainei”.

Președintele ucrainean a reiterat că țara sa are dreptul legitim de a se apăra în fața agresiunii ruse, în ciuda încercărilor Kremlinului de a-i limita capacitățile.