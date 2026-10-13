O șoferiță a schimbat mașina și s-a trezit cu 165 de amenzi: două cifre inversate au costat-o 10.800 de euro

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O șoferiță din Bologna, Italia, a primit 165 de amenzi în valoare de aproximativ 10.800 de euro, după ce numărul noii mașini a fost înregistrat greșit în sistemul asociat permisului pentru persoane cu dizabilități.
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O șoferiță din Bologna a primit 165 de amenzi în doar patru luni, în valoare totală de 10.800 de euro, pentru că ar fi circulat prin zonele cu trafic limitat și pe benzile rezervate.
Femeia avea însă dreptul să folosească aceste drumuri, iar sancțiunile au fost provocate de o eroare în înregistrarea numărului de înmatriculare asociat permisului pentru persoane cu dizabilități. Judecătorul a admis contestațiile, iar procesele-verbale vizate au fost anulate.
Amenzile s-au adunat în perioada noiembrie 2024 - februarie 2025, după ce femeia și-a schimbat mașina. La înlocuirea autoturismului, noul număr de înmatriculare ar fi fost asociat permisului pentru persoane cu dizabilități cu două cifre inversate, cel mai probabil în urma unei greșeli de completare.
Din acel moment, fiecare trecere a mașinii prin porțile electronice ale zonelor cu trafic limitat (ZTL) sau pe benzile rezervate era înregistrată de sistem ca o abatere. Astfel, șoferița a primit 165 de sancțiuni, deși avea autorizația necesară pentru a circula pe acele drumuri.
Ajutată de avocata Giulia Zanoli, femeia a depus trei contestații la secția civilă a judecătoriei de pace, iar în timpul procedurilor, s-a demonstrat că șoferița deținea în mod legal permisul pentru persoane cu dizabilități.
Problema a apărut după ce numărul de înmatriculare a fost introdus greșit în sistemul informatic al operatorului Bomob.
Drept urmare, instanța a admis contestațiile, iar procesele-verbale au fost anulate.
Zonele cu trafic limitat (ZTL) sunt zone urbane din Italia unde accesul și circulația autovehiculelor sunt restricționate sau interzise în anumite intervale orare sau pentru anumite categorii de vehicule. Aceste zone sunt introduse pentru a reduce traficul, poluarea aerului, zgomotul și pentru a proteja centrele istorice de traficul excesiv.
Fiecare oraș italian stabilește propriile reguli pentru ZTL, inclusiv orele de restricție, categoriile de vehicule permise și procedurile de acces.
În general, accesul este permis pentru:
Cine nu poate intra în zonele cu trafic limitat:
Dacă intri într-o ZTL fără autorizație, riști:
Pentru turiștii străini, amenzile sunt trimise la autoritatea de înmatriculare din țara de origine, care le transmite proprietarului vehiculului. europe-consommateurs.