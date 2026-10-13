O șoferiță a schimbat mașina și s-a trezit cu 165 de amenzi: două cifre inversate au costat-o 10.800 de euro

O șoferiță din Bologna, Italia, a primit 165 de amenzi în valoare de aproximativ 10.800 de euro, după ce numărul noii mașini a fost înregistrat greșit în sistemul asociat permisului pentru persoane cu dizabilități.

165 de amenzi în patru luni

O șoferiță din Bologna a primit 165 de amenzi în doar patru luni, în valoare totală de 10.800 de euro, pentru că ar fi circulat prin zonele cu trafic limitat și pe benzile rezervate.

Femeia avea însă dreptul să folosească aceste drumuri, iar sancțiunile au fost provocate de o eroare în înregistrarea numărului de înmatriculare asociat permisului pentru persoane cu dizabilități. Judecătorul a admis contestațiile, iar procesele-verbale vizate au fost anulate.

Amenzile s-au adunat în perioada noiembrie 2024 - februarie 2025, după ce femeia și-a schimbat mașina. La înlocuirea autoturismului, noul număr de înmatriculare ar fi fost asociat permisului pentru persoane cu dizabilități cu două cifre inversate, cel mai probabil în urma unei greșeli de completare.

Din acel moment, fiecare trecere a mașinii prin porțile electronice ale zonelor cu trafic limitat (ZTL) sau pe benzile rezervate era înregistrată de sistem ca o abatere. Astfel, șoferița a primit 165 de sancțiuni, deși avea autorizația necesară pentru a circula pe acele drumuri.

Șoferița a contestat amenzile în instanță

Ajutată de avocata Giulia Zanoli, femeia a depus trei contestații la secția civilă a judecătoriei de pace, iar în timpul procedurilor, s-a demonstrat că șoferița deținea în mod legal permisul pentru persoane cu dizabilități.

Problema a apărut după ce numărul de înmatriculare a fost introdus greșit în sistemul informatic al operatorului Bomob.

Drept urmare, instanța a admis contestațiile, iar procesele-verbale au fost anulate.

Cum funcționează ZTL în Italia și ce trebuie să știe turiștii străini

Zonele cu trafic limitat (ZTL) sunt zone urbane din Italia unde accesul și circulația autovehiculelor sunt restricționate sau interzise în anumite intervale orare sau pentru anumite categorii de vehicule. Aceste zone sunt introduse pentru a reduce traficul, poluarea aerului, zgomotul și pentru a proteja centrele istorice de traficul excesiv.

Fiecare oraș italian stabilește propriile reguli pentru ZTL, inclusiv orele de restricție, categoriile de vehicule permise și procedurile de acces.

În general, accesul este permis pentru:

Rezidenți cu permise speciale

Taxiuri și vehicule NCC (noleggio con conducente – închiriere cu șofer)

Transport public (autobuze, tramvaie)

Vehicule de urgență (ambulanțe, poliție, pompieri)

Vehicule de serviciu (curierat, utilități)

Persoane cu dizabilități cu permise eligibile

Vehicule electrice (în unele orașe, cu anumite condiții)

Cine nu poate intra în zonele cu trafic limitat:

Turiști și vizitatori fără permis special

Vehicule private neînregistrate local

Autoturisme cu motor termic în anumite zone cu restricții de mediu

Amenzi pentru încălcarea ZTL

Dacă intri într-o ZTL fără autorizație, riști:

Amenzi multiple: fiecare intrare/ieșire poate fi sancționată separat, deci poți primi mai multe amenzi pentru aceeași zi

Valoarea amenzii: de obicei între 80 și 300 de euro, în funcție de oraș și tipul de încălcare

Puncte de penalizare: în unele cazuri, se pot adăuga puncte de penalizare la permisul de conducere

Notificare târzie: amenzile pentru ZTL sunt adesea trimise prin poștă la adresa proprietarului vehiculului, uneori la luni după încălcare.