O șoferiță a plătit vinieta online și s-a trezit cu amenzi de peste 1.000 de euro, în Austria: „Sunt disperată”

O șoferiță în vârstă de 73 de ani din Austria spune că a primit amenzi de peste 1.000 de euro, deși susține că a plătit taxa de autostradă. Pensionara afirmă că o eroare tehnică i-ar fi invalidat vinieta fără ca sistemul să o avertizeze, relatează publicația Krone.

Pensionară amendată cu peste 1.000 de euro din cauza unei viniete digitale

O femeie de 73 de ani spune că se luptă de aproape un an cu amenzi și notificări de plată, deși susține că și-a achitat vinieta de autostradă. Pensionara afirmă că o eroare tehnică din sistem ar fi făcut ca vinieta să fie invalidă fără ca ea să fie informată.

Anette Rygol, originară din Germania și stabilită în prezent în Austria, povestește că în ianuarie 2025 a cumpărat online vinieta de autostradă, ca în fiecare an. Ea spune că era convinsă că tranzacția a fost finalizată cu succes. Ulterior însă a aflat că, din cauza unei presupuse erori tehnice, figura în sistem cu o vinietă „invalidă”, fără să știe acest lucru.

Primele notificări de plată au început să sosească la scurt timp după aceea.

„Am deja peste 40 de scrisori acasă și mai multe plângeri penale. Nervii mei sunt întinși la maximum. Sunt disperată”, spune femeia.

Extrasul de cont, principalul argument al femeii

Anette Rygol susține că are dovada plății.

„Nu a apărut niciun mesaj de eroare în sistem atunci când am activat vinieta. Extrasul meu de cont demonstrează că am cumpărat una”, afirmă șoferița.

Șoferiță din Austria amendată cu peste 1.000 de euro din cauza unei viniete digitale / Imagine generată cu AI

Pensionara spune că se consideră o persoană obișnuită cu tehnologia, dar avertizează că „trebuie să fii foarte atent ca să nu meargă ceva prost”.

Amenzile au depășit 1.000 de euro

La mai bine de jumătate de an de la primele notificări, femeia spune că situația s-a agravat: „Nu accept să plătesc peste 1.000 de euro. Nimeni nu găsește o soluție pentru mine”.

Femeia spune că suma rezultă din mai multe sancțiuni aplicate de diferite autorități districtuale din Austria. Afirmă că problema nu este doar valoarea amenzilor, ci și faptul că instituțiile nu colaborează între ele. Consideră că, dacă ar exista o încălcare, ar trebui să achite o singură sancțiune, nu mai multe amenzi pentru aceeași situație.

„Nu am făcut nimic greșit”, insistă femeia.

Potrivit declarațiilor pensionarei, compania ASFINAG, care administrează rețeaua de autostrăzi din Austria, susține că nu poate interveni în acest caz.

Anette Rygol face din nou apel la autoritățile competente să găsească o soluție. Ea spune că mulți șoferi din Germania sunt deja nemulțumiți de faptul că vinieta digitală pentru Austria devine valabilă abia după două săptămâni în anumite situații.

„Dacă în ianuarie 2025 aș fi primit un mesaj de eroare când am cumpărat vinieta online, ar fi fost cu totul altceva”, afirmă pensionara.

ASFINAG îndeamnă șoferii să acceseze direct site-ul lor oficial pentru a cumpăra vinieta digitală la prețul fix cunoscut. Poliția avertizează că este nevoie de maximă precauție la achiziționarea online a vinietelor auto.

Prețurile oficiale

Vinietă de 1 zi: 9,60 de euro;

Vinietă de 10 zile: 12,80 de euro;

Vinietă de 2 luni: 32 de euro;

Vinietă anuală: 106,80 de euro.