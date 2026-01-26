Este armata americană pregătită?

Președintele SUA, Donald Trump, vrea Groenlanda. După vizita sa la Forumul Economic Mondial, el a exclus o intervenție militară, dar își dorește totuși o prezență militară mai puternică. Dar este armata americană pregătită pentru o eventuală misiune pe insula din Arctica? Un articol din ziarul britanic „Times” sugerează că nu.

În spatele acestui lucru se află un exercițiu comun cu mai multe state NATO din martie 2025, care a ridicat îndoieli cu privire la capacitățile necesare și resursele adecvate ale armatei americane. În nordul înghețat al Norvegiei, soldații americani au participat la exercițiul NATO „Joint Viking”. Acesta constă într-un fel de joc de război, în care există un grup de atacatori și unul care trebuie să se apere.

„Jenant și demoralizant pentru americani”

Soldații armatei finlandeze, considerată una dintre cele mai bune armate arctice din lume, au jucat rolul atacatorilor – la un moment dat li s-a cerut să-i menajeze pe americani, care jucau rolul apărătorilor.

„Finlandezii au fost rugați să nu-i mai lovească pe americani, deoarece acest lucru era jenant și demoralizant pentru ei”, a declarat o sursă militară pentru „The Times”.

Spre deosebire de SUA, nord-europenii știu cum să facă față condițiilor arctice. În special în ceea ce privește tehnologiile de spargere a gheții, care sunt absolut necesare pentru marina militară în nordul îndepărtat, unde stratul de gheață are o grosime de metri întregi, finlandezii dețin cunoștințele necesare. „Europenii au know-how-ul necesar. Dacă Trump vrea să apere regiunea, el alege calea greșită, jignindu-și aliații arctici”, continuă sursa anonimă.

Donald Trump a confundat de patru ori Groenlanda cu Islanda în discursul de la Davos

Președintele american Donald Trump a făcut mai multe confuzii între Groenlanda, teritoriul pe care și-a exprimat dorința de a-l anexa, și Islanda, în discursul susținut miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, relatează CNN.

De-a lungul intervenției sale, el a menționat de patru ori Islanda în contexte care făceau trimitere, în realitate, la Groenlanda.

La un moment dat, Trump a afirmat că NATO „m-a iubit” până „în ultimele zile, când le-am spus despre Islanda”. Ulterior, a declarat că alianța nord-atlantică „nu a fost alături de noi în Islanda”. Referindu-se la scăderea bursei din ziua precedentă – pusă pe seama temerilor privind deteriorarea relațiilor transatlantice – liderul american a spus că „piața bursieră a avut prima scădere ieri din cauza Islandei”. „Așa că Islanda ne-a costat deja foarte mulți bani”, a adăugat el.

Donald Trump a anunțat miercuri că a ajuns la un acord-cadru cu NATO privind viitorul Groenlandei. Această declarație a venit după discuții despre posibilitatea ca SUA să obțină suveranitate asupra unor teritorii pentru baze militare, conform unor oficiali occidentali.









Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE