Sorin Grindeanu a avertizat că, după Congresul PSD, partidul nu va mai tolera astfel de situații „nici măcar un milimetru”.

În cadrul conferinței PSD Dolj, Grindeanu a acuzat Ministerul Finanțelor că, prin această ordonanță, „blochează efectiv România”.

„Şi ştiţi ce au făcut? S-au supărat pe noi. La 24 de ore după adoptare, primii care au trimis un memorandum către guvern ca să fie exceptaţi, cine credeţi că au fost? Ministerul Finanţelor. Adică lucrurile acelea trebuiau să se întâmple doar pentru fraieri”, a spus Sorin Grindeanu, la Craiova.

Acesta consideră inadmisibil faptul că articolele din Ordonanţa 52 nu au fost eliminate mai devreme. „Săptămâna aceasta trebuie să fie, cu adevărat, ultima în care acele articole rămân în vigoare”, a subliniat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a criticat și atitudinea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, acuzându-l că acționează unilateral.

„Nu poţi să stai non-stop, să crezi că eşti deţinătorul adevărului absolut, să vii în faţa PSD-ului, principalul partid din coaliţie, să spui că doar ce crezi tu e bine şi te aştepţi ca PSD-ul să nu reacţioneze. Te aştepţi de la cel mai mare partid din România să nu vină cu propuneri bune pentru administraţia locală sau pentru administraţia centrală, să nu le accepti şi te aştepţi ca toată lumea să aplaude prostiile pe care le faci”, a spus Sorin Grindeanu.

În încheiere, el a promis că, după Congresul PSD din 7 noiembrie, partidul va adopta o poziție fermă.

„Vă asigur, împreună cu Claudiu și întreaga echipă, că după congres aceste lucruri nu vor mai fi tolerate nici măcar un milimetru. Nu pentru că afectează PSD, ci pentru că nu sunt bune pentru români – iar acest lucru trebuie înțeles de toți ceilalți”, a precizat Sorin Grindeanu.

Și Lia Olguţa Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a cerut revizuirea OUG 52/2025 adoptată săptămâna trecută de Guvern, întrucât aplicarea anumitor prevederi conduce la „blocarea” primăriilor.

