Speranțele și temerile cetățenilor din diaspora Republicii Moldova, care au votat la București. „Să dispară toată vama de la Prut”

Duminică, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urne pentru a vota un nou legislativ, într-o rundă de alegeri anticipate, provocată de dizolvarea Parlamentului de către președinta Maia Sandu, în luna aprilie.



În București, au fost organizate două centre de votare, la sediul Autorității Electorale Permanente și la sediu Biroului Electoral Central.



Cei mai mulți dintre cei care au vorbit cu reporterii Libertatea reclamă ca principală problemă a țării corupția și toți își doresc o orientare europeană sau vestică pentru Republica Moldova.

„Sper ca după alegeri să fie creat un guvern care să susțină inițiativele președintei noastre. Dacă nu o să fie un guvern pro-președinte o să ne învârtim iarăși în jurul cozii”, spune o tânără blondă care a ieșit de la vot chicotind alături de prietena sa. Amândouă locuiesc în București.



„Am fost și am votat la toate alegerile, și pentru cele de aici din România. Tot timpul mergem la vot. Mai avem speranță!”, continuă femeia, care locuiește în România din 2003.



Atât ea, cât și prietena ei consideră că singura posibilitate de a se întoarce acasă, la Chișinău, este la bătrânețe, cu o pensie europeană.



„Cred că cele mai mari probleme ale Republicii Moldova sunt corupția și exodul în masă. Din cauiza corupției, oamenii nu mai vor să rămână să muncească local, iar salariile sunt mizere”, comentează femeia.



„Nu știu dacă se va face această schimbare pe care o așteptăm cu toții”

„Am votat pentru oamenii care sunt acasă – mama, bunica și toți cei care au rămas. Eu locuiesc în România de opt ani. Am venit la studii inițial și am rămas aici ca să muncesc. Momentan, eu spun că nu m-aș mai întoarce, dar niciodată nu se știe. M-am întors după facultate, am stat câteva luni și apoi nu am mai putut – mi-am dorit să mă întorc înapoi în România”, declară un tânăr care a venit la votare însoțit de prietena lui, tot basarabeancă.



„Sincer, sper să se schimbe ceva, dar nu știu dacă se va face această schimbare pe care o așteptăm cu toții. Republica Moldova se confruntă cu sărăcie și corupție. O spunem direct: să nu se mai fure!”, continuă bărbatul cu pălărie de paie și apoi cuplul se îndreaptă agale către cafenelele din Centrul Vechi al Bucureștiului.



După ce au votat, un cuplu de vârstnici a rămas la taclale pe aleea din piatră cubică. Sunt voioși și plini de speranță. Consideră acest scrutin un punct de cotitură pentru viitorul politic al Republicii Moldova.



„Nu se mai poate prelungi situația de până acum. Trebuie o schimbare neapărat și acesta este un moment care nu trebuie ratat. E un lucru îmbucurător să vedem cum se mobilizează diaspora moldovenească. Deși aici e mai liber, cred că vor veni mai pe înserat. Sperăm ca rezultatul să fie ce-și dorește toată lumea care nu a stat astăzi acasă”, spune bărbatul.



Oamenii povestesc că au traversat Prutul în 1996. S-au stabilit la București după ce fiul lor, pianistul Sorin Creciun, care acum locuiește în Germania, s-a înscris la Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din Capitală.

„Am făcut transferul lent. Întâi am adus băiatul, la liceu. După aceea, am schimbat și noi domiciliul. Acolo a rămas doar fiica noastră. Mai avem un nepot, care a venit și a făcut facultatea în România și a rămas”, povestește bărbatul.



Soția sa îl întrerupe: „Noi am fost printre primii care am plecat. Nu știu ce făceam dacă rămâneam. E foarte greu să locuiești acolo”



„N-am mari speranțe”

Un tânăr iese de la vot și se așează pe vine, în așteptarea cuiva care era încă în interior.



„N-am mari speranțe să câștige ăia la care mă aștept eu. De fiecare dată când am avut speranțe, nu s-a întâmplat nimic. Sper ca acum, când nu am speranțe, să se schimbe ceva”, spune bărbatul, cu scepticism.



„Au fost dintotdeauna multe probleme în țară. Întâi de toate ar trebui să dispară corupția și să se îmbunătățească sistemul judiciar. În rest, dezvoltarea și infrastructura sunt problematice, dar pot fi rezolvate când nu e corupție și când va fi transparență în luarea multor decizii importante”, mai comentează bărbatul care s-a mutat în București în urmă cu un an și intenționază să rămână aici.



„Speranța mea ca țara să aibă o orientare spre Vest, să fie liberă și să uite de trecut. Într-o oarecare măsură, Republica Moldova se simte legată sentimental și material de partea estică și nu-mi doresc acest lucru. În toate domeniile sunt probleme în țară: justiție, sănătate, învățământ”, spune o femeie îmbrăcată elegant, într-o rochie roz, care a venit însoțită de mama sa și de băiețelul ei.



„Am venit în România pentru că au decis părinții mei pentru mine, sunt aici de 22 de ani. Mergem foarte rar în Republică. Dar ne dorim să se realizeze unirea cu România. Încă sperăm la asta, pentru că ăsta e viitorul cel mai bun pentru Republica Moldova. Dacă Maia Sandu are o orientare vestică, ar merge și așa”, mai spune ea.



„Peste Prut, corupția e cea mai mare problemă”

„Votăm pentru schimbare. Să vedem cât o fi realizabilă, momentan avem doar speranța. Peste Prut, corupția e cea mai mare problemă. România are noroc că Uniunea Europeană impune reguli, altfel cred nu e departe de Moldova. Dacă era și Moldova în UE cred că eram la același nivel. Eu îmi doresc să ajungă să fie membră UE, dar nu cred că se va întâmpla. Nu cred nici într-o posibilă unire în următorii 50-100 de ani. Bine, speranața este tot timpul în inimă. Până atunci, aș vrea să dispară vama de la Albița, toată vama de la Prut, dar nu cred. E prea mare influența Rusiei acolo”, spune un bărbat care locuiește în București de zece ani.



„Am venit la vot pentru un viitor mai bun, ca să schimbăm ceva în țară. Locuiesc de cinci ani în București. Am venit la facultate și apoi am rămas ca să lucrez. Condițiile sunt mai bune aici decât în Chișinău. La un moment dat, poate că o să mă întorc acasă, dar acum nu. Situația politică nu e în favoarea noastră, din păcate. Corupția este cea mai mare problemă, toată lumea știe asta”, spune o tânără care a venit la votare însoțită de o prietenă moldoveancă.



În fața sediul AEP, un bărbat stă pe telefon și așteaptă. La un moment dat, soția sa, care este însărcinată, iese din clădire și i se alătură. Ea este moldoveancă – el român.



„Am venit la facultate, în 2010, deci am 11 ani de când stau la București”, spune tânăra.



„Și a rămas aici cu soțul”, intervine bărbatul.



Amândoi sunt de părere că se vor întoarce în Republica Moldova doar în vacanțe. „Clasa politică și oamenii care nu văd întotdeauna realitatea așa cum este sunt cele mai mari probleme de acolo”, comentează femeia.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

PARTENERI - GSP.RO FOTO „Vi se pare atât de incitant?” » Sexy-avocata din Cluj, declarații incendiare: „Nu joc doar tenis, mai experimentez și alte activități pentru curajoși”

Playtech.ro ȘOC! Selly, UMILIT de judecători! Ce i-au făcut la tribunal, lovitură drastică pentru vlogger

Observatornews.ro Copilă de 10 ani, victima unui viol în grup într-o toaletă publică din Ploieşti

HOROSCOP Horoscop 11 iulie 2021. Scorpionii vor observa că situația nu mai este favorabilă planurilor lor

Știrileprotv.ro Accidentare horror. Conor McGregor și-a rupt piciorul în prima rundă cu Dustin Poirier. VIDEO cu momentul

Telekomsport O actriţă cunoscută a murit după ce s-a aruncat de la etajul 22. Mesajul sfâşietor găsit asupra sa şi ce a surprins camera de supraveghere

PUBLICITATE (Publicitate) Suporterii români continuă aventura din Maldive